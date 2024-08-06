У США суд вирішив, що Google незаконно монополізувала ринок пошуку за допомогою ексклюзивних угод. Про це пише Bloomberg.
6 серпня 2024, 14:08
Суд визнав Google монополістом на ринку пошуку
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Видання зазначає, що це перша перемога уряду у великій антимонопольній справі проти технологічного гіганта за більш як два десятиліття. Втім, компанія збирається оскаржити це рішення.
Google звинувачують у тому, що компанія незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку та повʼязаної з ним реклами.
Суд встановив, що Alphabet Inc (материнська компанія Google), заплатила $26 млрд за те, щоб зробити його пошукову систему опцією за замовчуванням на смартфонах і веб-браузерах, фактично завадили будь-якому іншому конкуренту досягти успіху на ринку.
Джерело: Мінфін
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