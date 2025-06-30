Дефіцит готівкової валюти сягнув максимуму за три місяці: в чому причина

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 червня 2025, 18:10

Дефіцит готівкової валюти сягнув максимуму за три місяці: в чому причина

Попри збільшення пропозиції валюти, попит на неї також стрімко зростає. Як це впливало на курс минулого тижня і чого чекати впродовж цього, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Попри збільшення пропозиції валюти, попит на неї також стрімко зростає.

Євро на новому максимумі, через світовий драйв, де EURUSD досяг позначки 1,175 й рухається до зони 1,20. Отже, безготівковий євро зріс із 48,2 до 48,78 грн/євро, а готівковий — з 48,37 до 49,20 грн/євро.

Щоб не дати євро ще зрости щодо гривні, НБУ вирішив збити вартість долару, який активно тиждень до цього зростав. Отже, за результатами тижня, безготівковий долар знизився зі 41,83 до 41,64 грн, готівковий долар відкоригувався з 42,04 до 42,86 грн.

За тиждень значно зросла торгівельна активність як міжбанку, так й готівкового ринку.

На міжбанку через податковий період зросла пропозиція валюти на 28% — до $250 млн середньодобово, при зростанні попиту на 13% — до $350 млн. Таким чином, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку досяг $100 млн.

Населення наростило купівлю як безготівкової, так й готівкової валюти на 7−9%, при зростанні попиту на 3−5%. Проте за безготівковою валютою зберігається середньодобовий профіцит на рівні $4,4 млн, у той час як дефіцит готівкової валюти зріс до 13-тижневого максимуму — $18,8 млн.

Інтервенції НБУ за тиждень зросли на 21% до 15-тижневого максимуму — $975,1 млн.

На що звернути увагу

Кабмін збільшив видаткову частину бюджету на 412 млрд грн, що дозволить забезпечити фінансування оборони та поліції. Головне — це інструменти, за рахунок яких буде покрите це збільшення видатків. І тут є питання в умовах стагнуючої економіки.

Ціни на паливо зросли майже на 2 грн, що дуже небезпечно, особливо в період жнив. Це вимиває й так незначні запаси аграріїв, які страждають від низького врожаю та обмежень ЄС.

Європейські країни можуть включати фінансування військових та оборонних проєктів в Україні до рахунків на безпеку в рамках НАТО.

ЄС підтвердив готовність надати Україні ще 30,6 млрд євро.

За тиждень фіксується різке зростання пасажиропотоку з України через літні канікули та відпустки.

Чого чекати цього тижня

Кінець кварталу та півріччя. Час закриття й перерахунку балансів, що може спричинити різкі коливання курсу в останній й перший день кварталу.

Сезонно липень супроводжується повільним послабленням гривні, яке триває десь до 20 липня. Початок податкового періоду в останню декаду місяця стабілізує ринок і навіть призводить до відкату курсу долару через зростання пропозиції валюти. Такий стан може тривати навіть до кінця першого тижня серпня. Проте у липні, зазвичай, гривня закриває послаблення.

30 червня Рада Директорів МВФ прийме рішення щодо нового кредиту Україні.

Початок жнив у аграріїв. Надходять погані новини щодо якості соняшника.

Прем'єріада. Обіцяють на найближчі 2 тижні політичні новини.

3 липня — скорочений день, а 4 липня — вихідний у Штатах, отже, буде традиційна волатильність до, під час і після цього періоду.

Читайте також: Громадяни знову скуповують валюту: чи побачимо цього тижня євро по 50 грн

Слідкуємо за євро на світовому ринку, бо зараз це фокус ринку й, думаю, НБУ. Курс долару може скотитись до 42 грн, євро може стабілізуватись на рівні 49 грн і його наступний рух залежатиме від EURUSD. Безумовно, НБУ контролюватиме ситуацію, й, якщо вважатиме за потрібне, збиватиме попит.

Автор:
Шевчишин Андрій
фінансовий аналітик Шевчишин Андрій
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами