Дефіцит готівкової валюти сягнув максимуму за три місяці: в чому причина

Попри збільшення пропозиції валюти , попит на неї також стрімко зростає. Як це впливало на курс минулого тижня і чого чекати впродовж цього, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Євро на новому максимумі, через світовий драйв, де EURUSD досяг позначки 1,175 й рухається до зони 1,20. Отже, безготівковий євро зріс із 48,2 до 48,78 грн/євро, а готівковий — з 48,37 до 49,20 грн/євро.

Щоб не дати євро ще зрости щодо гривні, НБУ вирішив збити вартість долару, який активно тиждень до цього зростав. Отже, за результатами тижня, безготівковий долар знизився зі 41,83 до 41,64 грн, готівковий долар відкоригувався з 42,04 до 42,86 грн.

За тиждень значно зросла торгівельна активність як міжбанку, так й готівкового ринку.

На міжбанку через податковий період зросла пропозиція валюти на 28% — до $250 млн середньодобово, при зростанні попиту на 13% — до $350 млн. Таким чином, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку досяг $100 млн.

Населення наростило купівлю як безготівкової, так й готівкової валюти на 7−9%, при зростанні попиту на 3−5%. Проте за безготівковою валютою зберігається середньодобовий профіцит на рівні $4,4 млн, у той час як дефіцит готівкової валюти зріс до 13-тижневого максимуму — $18,8 млн.

Інтервенції НБУ за тиждень зросли на 21% до 15-тижневого максимуму — $975,1 млн.

На що звернути увагу

Кабмін збільшив видаткову частину бюджету на 412 млрд грн, що дозволить забезпечити фінансування оборони та поліції. Головне — це інструменти, за рахунок яких буде покрите це збільшення видатків. І тут є питання в умовах стагнуючої економіки.

Ціни на паливо зросли майже на 2 грн, що дуже небезпечно, особливо в період жнив. Це вимиває й так незначні запаси аграріїв, які страждають від низького врожаю та обмежень ЄС.

Європейські країни можуть включати фінансування військових та оборонних проєктів в Україні до рахунків на безпеку в рамках НАТО.

ЄС підтвердив готовність надати Україні ще 30,6 млрд євро.

За тиждень фіксується різке зростання пасажиропотоку з України через літні канікули та відпустки.

Чого чекати цього тижня

Кінець кварталу та півріччя. Час закриття й перерахунку балансів, що може спричинити різкі коливання курсу в останній й перший день кварталу.

Сезонно липень супроводжується повільним послабленням гривні, яке триває десь до 20 липня. Початок податкового періоду в останню декаду місяця стабілізує ринок і навіть призводить до відкату курсу долару через зростання пропозиції валюти. Такий стан може тривати навіть до кінця першого тижня серпня. Проте у липні, зазвичай, гривня закриває послаблення.

30 червня Рада Директорів МВФ прийме рішення щодо нового кредиту Україні.

Початок жнив у аграріїв. Надходять погані новини щодо якості соняшника.

Прем'єріада. Обіцяють на найближчі 2 тижні політичні новини.

3 липня — скорочений день, а 4 липня — вихідний у Штатах, отже, буде традиційна волатильність до, під час і після цього періоду.

Читайте також: Громадяни знову скуповують валюту: чи побачимо цього тижня євро по 50 грн

Слідкуємо за євро на світовому ринку, бо зараз це фокус ринку й, думаю, НБУ. Курс долару може скотитись до 42 грн, євро може стабілізуватись на рівні 49 грн і його наступний рух залежатиме від EURUSD. Безумовно, НБУ контролюватиме ситуацію, й, якщо вважатиме за потрібне, збиватиме попит.