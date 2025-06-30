Громадяни знову скуповують валюту: чи побачимо цього тижня євро по 50 грн

Цей тиждень на українському валютному ринку буде неординарним. З одного боку, спрацюють традиційні для кінця звітного періоду чинники, з іншого — стане помітним вплив багатьох міжнародних та місцевих подій, які формуватимуть поведінку всіх учасників ринку до кінця року.

До вже звичних чинників, які вплинуть на поведінку всіх учасників валютного ринку, варто віднести:

Завершення звітного періоду. Це завжди супроводжується максимальною активністю всіх клієнтів та самих банків аж до останніх хвилин робочого часу торгової сесії. І хоча основні за обсягами операції з купівлі-продажу валюти клієнти провели ще минулого четверга-п'ятницю, завжди знайдеться з десятка два щонайменше серйозних операторів ринку, які не встигли щось закінчити за своїми гривневими та валютними розрахунками.

Крім того, і банкам треба зафіксувати кінцевий фінансовий результат на звітну дату за власною валютною позицією, чого не можна зробити заздалегідь.

У результаті до кінця робочого дня 30 червня на міжбанку відбуватимуться активні операції всіх клієнтів, а після обіду до них додадуться операції самих банків щодо фіксації торгового результату від торгівлі валютою на звітну дату. Це завжди вносить елемент непередбачуваності поведінки курсу до останніх хвилин сесії.

Початок нового звітного періоду. 1 липня всі банки та їх клієнти традиційно підіб'ють перші підсумки звітного періоду, що завершився. А також визначатимуться зі своєю стратегією роботи на новий місяць.

Це завжди знижує активність учасників валютного ринку та зменшує статистику торгів. При малих обсягах операцій та відносної млявості багатьох учасників сесії будь-яка велика угода може кардинально розвертати тренд за курсом у той чи інший бік. І це особливість такої дати. Тому навіть на нашому зарегульованому Нацбанком валютному міжбанку можливі часті зміни курсового тренду упродовж першого робочого дня місяця.

4 липня, у п'ятницю, у США відзначають День незалежності. Зазвичай, вже з 2−3 липня американський та частково міжнародний ринок знижують свою активність, а 4 липня всі розрахунки за доларом в Україні пройдуть ТОМом. Розрахунки в гривні цією датою, постачання долара наступного робочого дня, тобто в даному випадку це буде не раніше, ніж у понеділок-вівторок.

Така форма розрахунків «не подобається» українським продавцям долара. Тому вони відразу перенесуть свої операції вже на наступний понеділок-вівторок, 7−8 липня, або проведуть їх раніше, тобто 2−3 липня.

У результаті статистика торгів за доларом на нашому міжбанку цього тижня буде більшою у вівторок — середу, а до кінця тижня швидко знизиться. Крім того, 4 липня через те, що розрахунки за доларом не проходитимуть день у день, усі учасники нашого ринку зосередяться на своїх операціях у євро, оскільки в Європі це буде звичайний робочий день. І це значно збільшить частку розрахунків саме в євро у загальній статистиці українського міжбанку.

До нестандартних чинників, які вплинуть на поведінку всього валютного ринку України не лише в липні, але вже і до кінця року, можна віднести рішення Кабміну про збільшення на понад 400 млрд гривень видаткової частини бюджету, яке було схвалено 25 червня. Після оперативного ухвалення цього законопроєкту Верховною Радою та підписання Президентом зміни набудуть чинності.

Це, по-перше, збільшить тиск на курс нацвалюти через поступове вливання до банківської системи нових порцій гривні у вигляді фінансування бюджетних видатків. А надмірна ліквідність у банківській системі за наявності вільної гривні у компаній-контрагентів бюджету — це завжди небезпека девальвації гривні.

По-друге, збільшення податкових планів для бізнесу загрожує зростанням цін на товари та послуги. А зміни до бюджету-2025 передбачають збільшити доходну частину скарбниці за рахунок перевиконання податкових планів на загальну суму 147,5 млрд грн.

Сума податку на прибуток підприємств збільшиться на 23,8 млрд грн, частина чистого прибутку та дивідендів, які держкомпанії перераховують до бюджету, — на 15 млрд грн, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій — на 4,1 млрд грн, і деякі інші статті — все це прямо чи опосередковано, але швидко позначиться на цінах підприємств та вартості послуг.

Крім того, той же ПДФО 56 млрд грн або акциз на тютюнові вироби в сумі 8,8 млрд гривень, і деякі інші відрахування до бюджету — підуть як за рахунок бізнесу, так і за рахунок населення, як кінцевого споживача. У результаті реальні доходи населення знизяться на тлі нового зростання цін, що загрожує подальшим зниженням платоспроможності внутрішнього ринку.

Чиновники також планують збільшити обсяги внутрішніх запозичень (читай — довипуск ОВДП) на суму 184,9 млрд грн. Отже, виникне питання, хто їх купуватиме, якщо громадяни стануть менш платоспроможними, а бізнес втратить частину оборотних коштів у вигляді податкових відрахувань, що знизить економічну активність усього українського внутрішнього ринку.

Найімовірніше, Мінфін у зв'язці з НБУ всіляко підштовхуватимуть банки до того, щоб частину своїх ресурсів, які фінустанови зараз тримають у депозитних сертифікатах Нацбанку, вони спрямували саме на придбання нових ОВДП. З огляду на те, що у банків у депсертифікатах НБУ знаходиться понад 400 млрд гривень, я прогнозую, що від 40−50 млрд до 70−90 млрд гривень «перекочують» у банків із депсертифікатів в облігації вже протягом найближчих 3−5 місяців.

Особливо якщо Нацбанк підвищить для банків норматив резервування і при цьому, за погодженням із Мінфіном, збільшить перелік бенчмарк-ОВДП, за рахунок яких банки зможуть закривати цей підвищений норматив резервування.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Всі ці чинники серйозно вплинуть на поведінку всіх ринків, зокрема, й валютного, вже найближчим часом.

З огляду на наш зарегульований та малооб'ємний валютний ринок та наявність ЗВР у межах $44,5 млрд (на 1.06.2025 року), Нацбанк досить спокійно впорається з перекосами на валютному міжбанку та зможе за рахунок політики гнучкого курсоутворення згладжувати стрибки курсу у прийнятних для нього межах.

Найімовірніше, регулятор тут орієнтуватиметься на закладений урядом до бюджету поточного року валютний параметр — до 45 гривень за долар на кінець 2025 року. Безумовно, Нацбанк цілеспрямовано не підганятиме курс під цю цифру, але й особливо не чинитиме опір відповідному тренду. Тобто плавно і контрольовано девальвуватиме гривню без глобальних обвалів.

З готівковим ринком буде складніше. Тут нашому регулятору вже найближчим часом доведеться активно попрацювати, щоб забезпечити не лише відносну стабільність міжбанку, а й опосередковано придушити будь-які спроби розгойдати готівковий курс.

Практика минулих років показала, що Нацбанку це під силу. Головне, щоб чиновники НБУ оперативно реагували на найменші спроби розгойдати курс, а не вже наздоганяли потяг, що йде. Усі інструменти вони для цього зараз мають.

Зрештою 2025 рік, із огляду на надходження міжнародної фінансової допомоги, можна умовно вважати майже закритим щодо фінансування дефіциту бюджету, що позначиться на настроях та поведінці всіх учасників українського валютного ринку.

А ось щодо 2026 року — поки що є невизначеність, що також серйозно тиснутиме на валютний ринок у вигляді загрози чергової девальвації гривні вже наступного року.

Тому на нинішньому складному етапі професіоналізм Нацбанку та його оперативна реакція на ситуацію стають одним із ключових чинників, що визначають перспективи нашого валютного ринку щонайменше до кінця 2025 року.

Враховуючи всі вищевикладені події та ще й традиційні коливання пари євро/долар на зовнішніх ринках, які безпосередньо впливають на курс євро щодо гривні в Україні, цей тиждень буде дуже складним на нашому валютному ринку.

Пара євро/долар на момент написання статті

За моїм прогнозом, цього тижня коридор за парою євро/долар перебуватиме в межах 1,163−1,181 долара за євро, що негайно позначатиметься на курсі євровалюти щодо гривні.

Ще одним небезпечним чинником для курсу можна вважати збільшення інтересу населення до купівлі валюти. Для нашого ринку це вже закономірність: щойно амплітуда стрибків курсу на міжбанку та готівковому ринку збільшується, люди починають скуповувати валюту.

І якщо ще нещодавно за рахунок відносної стабільності цінників обмінників за доларом попит і пропозиція з боку громадян практично зрівнялися — через останні стрибки цінників як за доларом (досягали рівнів 42 гривні і вище), так і євро (курс продажу євро в обмінниках пробив психологічний поріг у 49 гривень), зараз купівля валюти знову почала перевищувати обсяги її здачі.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Це небезпечний сигнал як для Нацбанку, так і для самих громадян, оскільки створює додатковий психологічний та ринковий тиск на курс. Особливо найближчими днями, коли відкрилися нові щомісячні нацбанківські ліміти для купівлі громадянами валюти на картки в межах еквівалента 50 тисяч гривень та до 200 тисяч гривень в еквіваленті на валютні депозити строком від 3-х місяців.

Вже традиційно, на поведінку та настрої учасників нашого валютного ринку також впливатиме ситуація на фронтах та активність атак росії на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури у нашій країні.

За моїми прогнозами, у період із 30 червня до 4 липня обсяг операцій на міжбанку за системою Блумберг коливатиметься в межах від $145 млн до $245 млн. Пік активності клієнтів припаде на 30 червня та 2−3 липня, а спокійнішими будуть 1 та 4 липня.

Дефіцит пропозиції долара на ринку закриватиме Нацбанк, активно проводячи інтервенції з продажу американської валюти. За моїми розрахунками, для підтримки курсу гривні на торгах на період із 30 червня до 4 липня НБУ витратить близько $560 млн — 870 млн.

Прогноз курсу долара та євро на 30 червня — 4 липня

Міжбанк

НБУ буде щодня присутнім на міжбанку з продажем долара для згладжування курсових коливань. За мого прогнозу щодо коридору пари євро/долар у межах 1,163−1,181 долара за євро та котируваннях безготівкового долара на торгах 30 червня — 4 липня в межах коридору від 41,45 до 42 гривень, курс безготівкового євро цього тижня перебуватиме в межах коридору від 48,20 до 49,40 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цей тиждень із спредом у межах від 20 до 30 копійок за доларом, і від 20 до 60 копійок — за євро. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні цього тижня зі спредом у межах до 30 копійок за обома валютами.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,25 до 42,25 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,35 до 42,20 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,10 до 49,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 48,20 до 49,50 гривень. Євро залишиться головним інструментом для спекулятивного заробітку цього тижня.

Причому обмінники фінкомпаній та банки будуть змушені часто змінювати свої цінники прийому та продажу євро протягом дня, залежно від ситуації на міжнародному ринку та поведінки українського міжбанку щодо євровалюти.