5 перспективних акцій технологічних компаній на 2025 рік

2025 рік обіцяє бути як непередбачуваним, так і сприятливим для економічного зростання. Зокрема, великий потенціал мають технологічні компанії: від «Великої сімки» та ШІ до медицини, транспортної галузі та реклами. Якими акціями інвестор може доповнити портфель та які перспективи має кожна з них — розповів інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко.

Micron Technology (MU)

Серед великих технологічних компаній варто звернути увагу на Micron Technology (MU). Компанія є одним із найбільших у світі виробників DRAM- та NAND-чіпів пам'яті, які використовуються як у споживчому сегменті, так і серед корпоративних клієнтів. Серед головних особливостей компанії:

Micron є головним бенефіціаром буму ШІ, оскільки попит на чіпи пам'яті стрімко зростає як у споживчій електроніці, так і в дата-центрах.

Чіпи Micron забезпечують швидкість та енергоефективність. Їх використовують у найновіших смартфонах Apple, Samsung та багатьох інших брендів.

Особливу увагу варто звернути на досягнення компанії у сегменті HBM-пам'яті. Micron стала першою компанією, яка розпочала постачання формату HBM3E для чіпів Nvidia, що є критично важливим для сучасних GPU-прискорювачів.

Micron має обмежені постачання до Китаю, що мінімізує ризики через потенційні нові торгові обмеження США у сфері технологій. Ринок чіпів пам'яті, який протягом останніх років знаходився на дні циклу, зараз демонструє активне відновлення. Основні драйвери цього зростання — оновлення ПК і смартфонів, а також великий попит з боку дата-центрів. Крім цього, Micron отримує визнання з боку найбільших клієнтів галузі, через що має низку особливостей на ринку:

Високе завантаження виробничих потужностей.

Постійно високі ціни на продукцію.

Зростання прибутку та грошового потоку.

Станом на сьогодні, після корекції котирувань MU, акції компанії виглядають особливо привабливими для інвесторів. Позитивні ринкові тренди та перспективи гарантують стійке зростання в найближчому майбутньому. Зокрема, цільова ціна становить $170 за цінний папір.

Alphabet (GOOGL)

Alphabet Inc. — це материнська компанія Google та інших технологічних підприємств. Основним джерелом доходу компанії є реклама, включно з промоцією в пошуковій системі Google (57% від загальної виручки у 2023 році) та YouTube (10%). Ще близько 11% виручки приносить сегмент хмарної інфраструктури та послуг Google Cloud.

Обсяг ринку інтернет-реклами у найближчі 8 років зростатиме в середньому на 10% щорічно. Google, який займає понад 90% ринку пошукових систем, стане головним бенефіціаром цього зростання. Компанія зберігатиме свою актуальність навіть за умов високої конкуренції та регуляторного тиску. Крім цього, Google Cloud продовжує зміцнювати свої позиції та успішно конкурує з лідерами ринку AWS і Microsoft Azure. Серед основних переваг:

Використання власних технологій ШІ;

Розробка інноваційних чіпів для дата-центрів.

У 3 кварталі 2024 року виручка Google Cloud зросла на 35% рік до року, а операційна маржа досягла 17%.

Alphabet має чіткі перспективи завдяки зростанню ринку інтернет-реклами та потужному розвитку хмарного сегмента. Стабільне зміцнення позицій Google Cloud та висока залежність від реклами забезпечують компанії міцну основу для подальшого зростання.

Ford Motor Co. (F)

Ford — один із найбільших виробників автомобілів та транспортної техніки. Акції Ford Motor Co. (F) у 2024 році показують динаміку, близьку до нуля, що є суттєвою відмінністю від своїх конкурентів на внутрішньому ринку. Однак у 2025 році Ford має шанси скоротити це «відставання» і показати зростання котирувань. У 2022 та 2023 роках автомобільний бізнес Ford забезпечив вільний грошовий потік у розмірі $7 млрд. Аналогічний результат очікується за підсумками 2024 та 2025 років.

Нещодавно фінансовий директор компанії заявив, що акціонери можуть розраховувати на додаткову дивідендну виплату. Звична виплата становить $0,15 на акцію у квартал, і якщо регулярні дивіденди загалом складатимуть менш ніж 50% від вільного грошового потоку, то це означає можливе збільшення виплат.

Очікується, що за підсумками 2024 року Ford згенерує $7,7 млрд вільного грошового потоку, що дозволить підтримувати регулярні виплати на рівні 31% від цієї суми. Додаткова дивідендна виплата в першому кварталі може становити $0,20 на акцію, що забезпечить форвардну дивідендну прибутковість на рівні 7,18%.

Збільшення дивідендів може стати ключовим фактором для позитивної переоцінки акцій Ford у 2025 році. Завдяки стабільним фінансовим результатам та привабливим дивідендам, акції компанії виглядають перспективним вибором для довгострокових інвесторів.

First Solar Inc. (FSLR)

First Solar Inc. (FSLR) — американський представник галузі сонячної енергетики, який займається виробництвом і реалізацією модулів сонячних панелей. Компанія є найбільшим виробником сонячних модулів у Північній Америці, і її продукцію зазвичай використовують у великих інфраструктурних проєктах.

Загальний обсяг невиконаних замовлень First Solar до 2030 року становить 75,9 ГВт сонячної енергії. Компанія активно працює над досягненням виробничого рівня 25 ГВт на рік до кінця 2026 року. Це свідчить про великі та потужні замовлення, що передбачають попит на послуги бізнесу в майбутньому.

За підсумками 2023 року виручка FSLR зросла на 26% рік до року. Очікується, що в найближчі роки виручка компанії продовжить зростати на понад 20% щорічно, а EPS за весь 2024 рік може зрости на 64% до $12,72.

Поточна оцінка акцій FSLR у 15 прибутків 2024 року виглядає привабливою на фоні прогнозованого зростання обсягів виробництва, збільшення обсягу невиконаних замовлень та лідерства на внутрішньому ринку. Цільова ціна становить $247 за акцію.

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Medtronic (MDT)

Medtronic (MDT) — провідний виробник медичного обладнання з диверсифікованим і розвиненим продуктовим портфелем в галузях лікування серця і судин, нейронауки, хірургії та діабету.

Поточне оновлення продуктового портфеля та збереження стійкого споживання сприяють прискоренню зростання виручки та EPS компанії у другому півріччі 2025 фінансового року. Зниження ставки ФРС і сповільнення інфляції також можуть позитивно вплинути на рентабельність Medtronic.

Очікується, що підтвердження позитивних тенденцій зростання EPS здатне підвищити оцінки за P/E як мінімум до середніх значень за останні 5 років на рівні 18. Цільова ціна за акцію становить $100.

Час можливостей попри ризики

Інвесторів може спіткати страх втратити вкладені кошти на фоні новин про високу конкуренцію на ринку, і водночас страх недоінвестувати в компанію, що має великі шанси на зростання. Попри невідомість та нестабільність, що несе за собою геополітична напруженість, президентство Трампа створює сприятливі можливості для процвітання економіки США. Аналітики J.P. Morgan говорять про нову еру менеджменту та регуляції, що сприяє вирівнюванню балансу на фондовому ринку. У 2025 році, як і завжди, варто відповідально підходити до формування портфелів, посилювати диверсифікацію та уважно стежити за фінансовими звітами й оновленнями вибраних компаній.

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