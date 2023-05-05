Золото, бакси та євро: як спекулянти зароблятимуть на страху

Цього тижня відбулася низка подій, які змусили, з одного боку, понервувати клієнтів та банки, а з іншого — дали заробити спекулянтам.

Насамперед, це засідання ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Ажіотаж навколо рішень американського та європейського регулятора досяг свого піку 3 та 4 травня, і призвів до валютних ралі за парою євро/долар майже весь тиждень.

Це практично в режимі реального часу позначалося на поведінці курсу євро щодо гривні як на нашому міжбанку, так і на готівковому ринку.

Графік пари євро/долар на міжнародних ринках:

А ось що відбувалося цими днями з безготівковим євро на українському міжбанку:

І як реагував на все, що відбувається, готівковий курс євро в Україні:

І надвечір п'ятниці український міжбанк за євро на момент фізичного закриття о 15:00 за київським часом зупинився на рівні котирувань 40,2693/40,6609 гривень, а готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері можна без проблем купити за 41,50 — 41,70 гривень.

Інтриги закінчуються, негатив спадає, а інфляційні побоювання зберігаються

Незважаючи на всілякі «загадки» щодо подальших дій американського та європейського регуляторів, Федрезерв США та ЄЦБ у підсумку «не розчарували» аналітиків. Обидва ухвалили очікувані, і головне — вже закладені до котирувань ринків рішення щодо підвищення своїх ключових ставок на 0,25%. У США відсоткова ставка ФРС зросла до 5,25% річних, у Європі — до 3,75% річних.

Саме ухвалення таких рішень швидко зняло інтригу та ринки відносно заспокоїлися. Деякі висловлювання голови Федрезерва Джерома Пауелла щодо подальших дій ФРС, та ще й у поєднанні з нещодавніми висловлюваннями міністра фінансів США Джанет Єллен щодо необхідності термінового вирішення питання про збільшення стелі держборгу Америки, — продовжують нервувати найвразливіших учасників міжнародного валютного та фондового ринків.

Але, на переконання багатьох, найбільші психологічні стреси майже позаду. Навіть черговий негатив із американського банківського ринку щодо фактичного банкрутства нових банків та їхнього викупу щасливішими колегами вже не так налякав американців.

На фоні цього, коментарі голови ЄЦБ Крістін Лагард щодо перспектив європейського ринку також лише зміцнили віру інвесторів у те, що все «майже під контролем», і у боротьбі з інфляцією можливо настає довгоочікуваний перелом, а економічні перспективи Європи не такі вже й погані. Хоча загроза реальної світової рецесії зберігається.

Саме на цих страхах спекулянти всього світу і продовжать активно заробляти «на грі» з євро, а на піках напруженості — і на золоті.

Недарма ж, незважаючи на завершення інтриги зі збільшенням ставок ФРС США та ЄЦБ, ціна на золото переживає період корекції. Але, проте, вона так і залишилася вищою за психологічний поріг у $2000 за унцію.

Графік цін на золото на початку травня 2023 року:

Такі високі цінники за золотом говорять про те, що ринок і великі інвестори поки що залишаються у фазі певних побоювань щодо подальшого рівня інфляційних процесів у провідних економіках світу. І це підтримує попит на «жовтий метал», як на «підстраховку» у боротьбі з цим негативним для них явищем.

Які внутрішні чинники впливали на курс

Не давали особливо «нудьгувати» українському валютному ринку й місцеві події.

З одного боку, максимальна напруга на фронті все ж таки позначається на поведінці бізнесу та громадян, особливо у поєднанні з уже майже постійними російськими атаками міст України «шахедами» та ракетами.

З іншого — триває шоу з націоналізацією/ненаціоналізацією декількох банків, зав'язаних на російських власниках. А також негативне, з економічного погляду, зростання NPL у банках та зависання у питанні перспектив «зернового коридору», що «б'є» по обсягам українського аграрного експорту. І відповідно — по сумам пропозиції валюти на міжбанку.

Із позитивного для гривні можна відзначити продовження зростання ЗВР до рекордних для України $35,943 млрд станом на 01.05.2023 року.

Динаміка міжнародних резервів:

Регулярне та у повному обсязі надходження міжнародної допомоги вселяє оптимізм у чиновників Мінфіну та уряду щодо перспектив відносно безперебійного фінансування дірок бюджету неемісійним шляхом.

Поповнення бюджету за рахунок перерахування Нацбанком свого прибутку у розмірі 71,87 млрд гривень та державним Приватбанком дивідендів за 2022 рік у сумі 24,16 млрд гривень також частково страхує бюджет. І, зрештою, курс гривні це також оберігає від несподіваних сюрпризів.

Прогноз курсу долара та євро на 6−7 травня

На цьому фоні, після певного послаблення ралі за парою євро/долар на зовнішніх ринках після прийняття очікуваних ринком рішень щодо збільшення ставок, — цими вихідними особливих ризиків для власників обмінних пунктів немає.

І вони, здебільшого, працюватимуть у форматі «з обороту», не особливо розширюючи спред між купівлею та продажем долара та євро на вихідних.

Цієї суботи та неділі обмінники фінкомпаній працюватимуть з досить невеликим, за українськими мірками, спредом від 20−25 копійок до 35−40 копійок за доларом, а за євро він перебуватиме в межах від 25−30 копійок до максимум 1 гривні.

Курс готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній 6−7 травня перебуватиме в межах коридору: прийом 37,35 — 37,60 гривень та продаж від 37,65 до 37,85 гривень.

А курс готівкового євро в основній частині пунктів обміну перебуватиме: прийом у межах від 40,90 до 41,45 гривень і продаж від 41,50 до 41,90 гривень.

При цьому збережеться націнка обмінників «за ризик», у міру близькості регіону до зони активних бойових дій. І вона становитиме до «плюс-мінус» 5−10 копійок на доларі і до «плюс-мінус» 10−15 копійок на євро до вказаних мною вище коридорів купівлі та продажу валюти.

Але загалом, готівковий ринок цими вихідними буде відносно спокійним у тих межах, які можливі в Україні в умовах війни.