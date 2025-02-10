Прогноз курсу основних валют: чому євро залишиться головним порушником спокою

Цього тижня буде декілька подій, які суттєво вплинуть на поведінку всього українського валютного ринку.

Серед міжнародних подій варто відзначити те, що вже наступного понеділка, 17 лютого, у США відзначать День Президента, і американські банки не працюватимуть. Тому в цей день наш міжбанк змушений буде працювати за доларом на ТОМі (розрахунки в гривні цією датою, постачання валютою наступного робочого дня, тобто вівторок, 18 лютого).

Подібний формат не дуже подобається українським компаніям, тому клієнти наших банків намагатимуться закрити всі свої валютні угоди цього тижня не пізніше п'ятниці, 14 лютого. А максимальну кількість угод наступного понеділка або провести цієї п'ятниці, або відразу перенести на вівторок, 18 лютого. У результаті статистика торгів 14 лютого буде більшою за звичайну, а активність клієнтів вищою, що не характерно для кінця робочого тижня на українському міжбанку.

До інших подій, які здатні знову суттєво розгойдати міжнародний валютний та інші ринки, знову доведеться додати виступи та заяви президента США Дональда Трампа. Він продовжує «тиснути» на торгових партнерів Штатів та загрожувати підвищеннями мит на їхні товари у разі незгоди з новою американською політикою.

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Щоправда, при цьому він демонструє й уміння домовлятися, як у випадку з відстроченням запровадження підвищених мит на товари з Канади та Мексики. Це викликає відкат ринків, що нещодавно спостерігалося за парою євро/долар після скасування рішень Трампа щодо запровадження мит. Результат один — значна волатильність на ринку.

При цьому останні висловлювання американського президента змушують побоюватися швидкого запровадження (або нового торгу) мит на товари з ЄС і залишають незрозумілими подальші події у торговельній війні США та Китаю. Її перехід із стадії плавного «закручування гайок» із обох боків до стадії «гарячих та жорстких» дій цілком можливий будь-якої миті. Отже, будь-які висловлювання в цьому дусі керівництва США здатні знову привести світовий валютний ринок у режим підвищеної волатильності.

Так триватиме доти, доки інвестори (особливо консервативні) не вироблять певного імунітету щодо реакцій на виступи американського лідера та частини його команди. Зараз же «підривати» фінансові та інші ринки часто здатні навіть пости у соцмережах, які дуже любить Дональд Трамп. Аргумент «гроші люблять тишу» поки що вочевидь не головний і не зовсім вагомий для нового керівництва США.

Крім того, останні рішення Федрезерва про збереження своїх ставок на рівні 4,25 — 4,5% річних, а ЄЦБ — про зниження своїх ключових ставок на 0,25% річних (до 2,9% річних базової відсоткової ставки, 3,15% — ставки за маржинальними кредитами, та 2,75% річних — депозитної) збільшили розрив між американськими та європейськими ключовими ставками.

Це підвищило інтерес інвесторів до американських активів, порівнюючи з європейськими, але поки що повністю не відіграло своє. Адже світ був поглинений діями Трампа щодо зміни умов торгівлі з Канадою та Мексикою, а також подіями навколо запровадження 10%-го мита на китайські товари. Якщо ж зараз на тлі загроз Трампа запровадити мита на європейські товари ЄС та США не домовляться, то нових ралі за парою євро/долар, а отже, і стрибків курсу євро щодо гривні на українському ринку не уникнути.

Також необхідно враховувати, що наразі акцент і в частині західної фінансової допомоги, і в частині військової, і гуманітарної допомоги Україні дещо змістився у бік ще більшого зближення з Євросоюзом. А ця грошова допомога надходить у євро.

На тлі зростання товарообігу з ЄС значні коливання євро щодо гривні будуть поганою новиною для українського бізнесу, НБУ та уряду. Щоб не залежати від цього чинника і не спровокувати ще більшого розгулу внутрішніх цін на імпорт, Нацбанку доведеться все більше уваги приділяти внутрішньому згладжуванню коливань на нашому ринку, тепер не лише за долпром, але й за євро.

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Серед внутрішніх чинників, які вплинуть на поведінку та настрої учасників нашого валютного ринку цього тижня, варто зазначити:

Наближення періоду податкових платежів у бізнесу. Кошти, одержані компаніями за розрахунками з бюджетом наприкінці 2024 року, вже повністю ними витрачені, а на ринку спостерігається певний спад купівельної активності населення. Це означає, що особливого запасу вільної гривневої ліквідності бізнес у вигляді залишків торгового виторгу зараз не має. У поточній ситуації це є позитивним чинником для нацвалюти, оскільки зменшує тиск на її курс на міжбанку.

НБУ продовжить бути присутніми на торгах і періодично проводити інтервенції з продажу долара для підтримки курсу гривні, але обсяги таких вливань не будуть значними. За моїми прогнозами, цього тижня Нацбанк витратить на це із резервів від $540 млн до $780 млн.

З огляду на вихідний у США 17 лютого, активність цього тижня на міжбанку буде досить рівномірною, без звичайного для ринку її зниження у п'ятницю 14 лютого. Я прогнозую за системою Блумберг щоденний обсяг операцій на торгах у межах від $165 млн до $240 млн.

Активність населення щодо купівлі валюти. Тут ситуація цього тижня особливо не зміниться: громадяни продовжать більше купувати валюту, аніж її здавати. Останні дані НБУ (навіть у період просідання цінників обмінників та міжбанку) доводять збереження цієї тенденції.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Активне скуповування громадянами валюти в касах банків на картки в межах обмежень Нацбанку (щомісячно до 50 тис. грн в еквіваленті) і на валютні депозити (до 200 тис. грн в еквіваленті) змушує потім банки відкуповувати валюту на власну валютну позицію на міжбанку. Це створює додатковий тиск на курс гривні як на торгах, так і на готівковому ринку.

Наразі щоденне перевищення купівлі валюти над її здаванням становить, лише за даними Нацбанку, не менше ніж $50 млн (див. таблицю НБУ) або близько $1 млрд у робочі дні місяця. І оскільки на міжбанку головний продавець — це НБУ, саме йому доводиться під час інтервенцій закривати основний попит із боку банків на вирівнювання їхньої власної валютної позиції під валютообмінні операції клієнтів-фізособ.

Це основні міжнародні та внутрішні чинники, які цього тижня впливатимуть на український валютний ринок.

Прогноз курсу долара та євро на 10−14 лютого

Міжбанк

Цього тижня збережеться підвищена волатильність як на міжбанку, так і на готівковому валютному ринку. Основне навантаження зі згладжування стрибків курсу на торгах і опосередковано на готівковому ринку знову ляже на Нацбанк.

На період 10−14 лютого я прогнозую коридор за парою євро/долар в межах від 1,027 до 1,045 долара за євро з невеликими додатковими відхиленнями від цього коридору у разі нових виступів Трампа щодо торговельних війн із Китаєм, і, можливо, Європою.

Котирування долара на міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,35 до 41,75 грн. Тоді через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42,46 до 43,63 грн. Значні коливання курсу євро на міжбанку та на готівковому ринку будуть головною особливістю цього тижня.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 40 копійок. Як і останнім часом, у разі суттєвих коливань курсу євро на міжнародному ринку, і, відповідно, на нашому міжбанку, готівковий ринок оперативно реагуватиме на це частою зміною своїх котирувань протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,30 до 41,90 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42,30 до 43,90 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 42,40 до 43,80 грн.