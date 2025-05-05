Світові валютні ралі неминучі: що буде з курсом долара та євро в Україні

Світовий валютний ринок і надалі лихоманитиме, що позначиться на курсі євро в Україні. Глобальні торгові війни, посилення військової напруженості зі збільшенням кількості «гарячих» точок, майбутнє засідання ФРС США щодо відсоткових ставок — ось неповний перелік драйверів валютних ралі за парою євро/долар цього тижня.

Дещо заспокоюють інвесторів розмови про майбутні переговори США-Китай щодо торгових перспектив. Це навіть дещо стабілізувало ціни на золото близько рівнів $3 260−3 270 за унцію. Обидві країни розуміють наслідки глобальної війни, але суперечності між ними надто великі.

Чи зможе імпульсивний та малопередбачуваний Дональд Трамп зі своєю командою переконати прагматичнішу, але таку ж жорстку і впевнену у своїх силах команду Сі Цзіньпіна добровільно здати частину своїх преференцій — величезне питання. Найімовірніше, світ чекає на низку гучних взаємних докорів перш ніж переговорний процес завершиться максимально конструктивно для всієї світової економіки.

Тому цього тижня кількість чинників, які безпосередньо й опосередковано серйозно вплинуть на світовий валютний ринок, лише збільшиться. Це робить прогнози поведінки ринків дедалі складнішими.

Інвестори відверто бояться непередбачуваності Трампа і дедалі більше схиляються до варіанта швидкої рецесії економіки Штатів. Економіка Євросоюзу теж не в кращому своєму стані, але на тлі американської виглядає передбачуваніше. Рівень інфляції і в США, і в Європі поки що так і не досяг бажаного рівня в 2% за роком, а головне — за рахунок підвищення торгових тарифів незабаром знову почне зростати.

У цих умовах ЄЦБ для стимуляції економіки Євросоюзу на квітневому засіданні наважився вкотре знизити свої ставки на 0,25% (основна ставка рефінансування опустилася до 2,4% річних, депозитна — до 2,25%, маржинального кредитування — до 2,65% річних). Багато в чому Європейський центробанк зміг це зробити завдяки більшій прагматичності та передбачуваності поведінки інших регуляторів Європи, які своїми рішеннями впливають на динаміку цін у ЄС.

У Федрезерва 7 травня завдання буде набагато складнішим. Йому доводиться працювати за умов непередбачуваності рішень президента. До того ж на американську валюту тиснуть усі світові виклики та протиріччя, які «зав'язалися» на доларі, як світовій валюті. Тобто своїми рішеннями (особливо цього разу) Федрезерв реально «посуне» всі ринки — від золота, сировини та нафти до фондової та валютної. І на тлі довіри, що похитнулася до долара, у Джерома Пауелла вже не буде такого шансу виправити справи американської економіки з мінімальними витратами.

Нагадаю, зараз відсоткові ставки ФРС перебувають на рівні 4,25−4,5% річних, і Федрезерв не поспішає їх знижувати. Тим паче, що сам регулятор нещодавно підвищив прогноз інфляції у США на 2025 рік із 2,5% до 2,7%. Виходить, щоб уникнути рецесії, американському регулятору вочевидь потрібно знижувати відсоткові ставки хоча б на 0,25% річних. Але сигнали ринку щодо зростання цін говорять про небезпеку такого кроку.

Зростаючий зовнішній борг (понад $36 трлн), вартість обслуговування якого багато в чому прив'язана до відсоткових ставок Федрезерва, а також індекси довіри споживачів та стану ринку праці також сигналізують, що ставки треба знижувати.

ФРС доведеться зробити непростий вибір. Тож, до промови Джерома Пауелла щодо перспектив американської економіки 7 травня буде прикута мегаувага з боку всіх світових гравців, що приведе, у будь-якому випадку, до ралі за парою євро/долар, і як наслідок — до стрибків курсу євро щодо гривні в Україні.

Серед позитивного для нашої країни можна відзначити, що на тлі побоювання інвесторів глобальної рецесії, а також підвищених ризиків охолодження світової економіки почали просідати ціни на нафту. Це вигідно Україні, як із погляду потенційного зниження цін на енергоносії, так і з погляду зниження нафтових доходів росії, а отже, скорочення можливостей для фінансування війни.

Ціна на нафту марки BRENT:

Мій прогноз: ФРС все ж таки наважиться на зниження ставки на ті ж 0,25% річних, які зробив раніше і ЄЦБ. У цьому випадку, різниці між ставками американського та європейського регулятора залишаться в межах близько 2% річних, що підтримає у частини інвесторів інтерес до американських активів, навіть із огляду на «чинник Трампа».

Крім того, на тлі глобальних економічних ризиків ціни на золото, як на «захисний актив», найближчим часом залишаться на рівнях близько $3 100 — 3 350 за унцію із серйозним потенціалом до подальшого зростання до кінця 2025 року.

Графік вартості золота

На світовому валютному ринку на період із 5 до 9 травня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,123 до 1,143 долара за євро. На підвищену волатильність цієї пари варто очікувати 6−7 травня, — перед і під час оголошення рішень ФРС США щодо відсоткових ставок, і головне — коментарів його голови Джерома Пауелла щодо перспектив американської та світової економіки найближчим часом.

Будь-яке різке твердження Пауелла або навіть натяк на подальше поліпшення/погіршення справ в економіці США здатне легко «рухати» ринок у межах плюс-мінус 1 цент на доларі, що для України означає моментальні коливання курсу євро щодо гривні в межах до 41−42 копійок на євро.

Що ще впливатиме на курс долара та євро в Україні цього тижня.

В умовах жорстких валютних обмежень НБУ та стабільного надходження західної фінансової допомоги наш регулятор має всі механізми та важелі стримування девальвації гривні цього складного тижня. Невеликі обсяги та зарегульованість нашого валютного ринку дає Нацбанку можливість за допомогою оперативних інтервенцій та тактики їх проведення впливати не лише на курс долара на міжбанку, а й опосередковано на курс євро на період міжнародних ралі за парою євро/долар.

Щобільше, з огляду на те, що міжнародна фінансова допомога від ЄС та МВФ зараз надходить своєчасно та в повному обсязі, Нацбанк може собі дозволити витратити додаткові $500 млн — 1 млрд резервів цими днями, щоб унеможливити будь-які активні «зрушення» щодо курсу на нашому валютному міжбанку.

До додаткових викликів на початку травня можна віднести складні переговори з власниками українських ВВП-варантів щодо їхньої реструктуризації, а також внутрішні виклики, пов'язані зі збільшенням військових витрат. Чинник невизначеності працюватиме проти гривні найближчим часом.

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Тому від професіоналізму Нацбанку зараз залежатиме загальний курсовий тренд щодо долара на нашому ринку, а також опосередковано — масштаби коливань курсу євро щодо гривні. ЗВР у сумі близько $42,4 млрд зараз дозволяють як підтримувати фінансування критичного імпорту, так і страхувати гривню на валютному ринку.

Крім того, у першій декаді травня клієнтам банків треба профінансувати свої розрахунки з персоналом за квітень, а також гривневі витрати на поточну господарську діяльність. Це додасть пропозиції валюти на міжбанку від експортерів та стане позитивним чинником для нацвалюти.

Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг протягом тижня становитимуть від $145 млн до $240 млн. НБУ майже щодня виходитиме на ринок із інтервенціями з продажу долара в межах від $35 млн до $130 млн, чого цілком вистачає для жорсткого контролю за курсом безготівкового долара на торгах.

Основними покупцями валюти на міжбанку залишаться держструктури (зокрема, й оборонка), енергетики, торговці енергоносіями та товарами народного вжитку. Крім того, Нафтогаз докуповуватиме газ у сховища, що теж збільшить статистику торгів в окремі дні травня. Продавцями залишаться Нацбанк, аграрії та IT-сектор.

На початку травня відкрилися щомісячні ліміти Нацбанку щодо купівлі населенням валюти на картки в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті та до 200 тисяч гривень в еквіваленті на валютні депозити строком від 3-х місяців і більше. Тому банкам після такого продажу валюти доведеться вирівнювати свою валютну позицію. Це призведе до зростання їх покупок безготівкової валюти на торгах.

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Залишиться важливим моментом, що впливає на настрої всіх учасників нашого валютного ринку, ситуація на фронтах і рівень обстрілів рф громадянської інфраструктури.

Прогноз курсу долара та євро на 5−9 травня

Міжбанк

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,123 до 1,143 долара за євро. Котирування долара на міжбанку 5−9 травня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,35 до 41,85 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46,43 до 47,84 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15−20 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро.

Пік розкиду котирувань за євро в обмінниках і касах банків припаде цього тижня на 6−8 травня — перед, під час та вранці наступного дня після оголошення рішень ФРС щодо відсоткових ставок та коментарів Джерома Пауелла.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 42,00 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,10 до 41,90 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46,30 до 48,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 46,40 до 47,90 гривень.