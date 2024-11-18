Долар і євро в Україні 18-22 листопада: чи здатні валютні ігри банків розхитати курс

Цього тижня бізнес активно розраховуватиметься з бюджетом. Це традиційно підстрахує гривню на міжбанку і частково полегшить завдання Нацбанку зі згладжування диспропорцій між попитом та пропозицією валюти на торгах.

За моїми розрахунками, з 18 до 22 листопада НБУ витратить із резервів для підтримки гривні від $620 млн до $740 млн. Допоможуть регулятору підтримувати «гнучку курсову стабільність» на міжбанку й підвищені з жовтня нормативи резервування для банків.

Попри активну скупку банками бенчмарк-ОВДП для покриття цього нормативу, у дрібних та середніх фінустанов все ще відчувається нестача гривневих ресурсів для виконання вимог Нацбанку щодо резервування.

Вони змушені залучати кошти через депозити підприємств та громадян, а також міжбанківський ресурсний ринок. Це пов'язує частину зайвого гривневого навісу у банківській системі та знижує тиск на валютний ринок.

Складніше Нацбанку з великими банками: переважно це держбанки, найбільші «дочки» іноземців та декілька банків із вітчизняним капіталом. Більшість із них вже мають у портфелі необхідний обсяг бенчмарк-облігацій і знову спостерігається надлишок гривневої ліквідності на строк від 1 дня до 1 місяця.

Вкласти ці ресурси у довгострокові проєкти вони не можуть через «гепи», а особливих сфер пропозиції саме для таких коротких грошей зараз у них небагато. У результаті саме ці «гарячі» гроші — основні ресурси для розміщення банками коштів у депозитні сертифікати Нацбанку «овернайт» під 13% річних (діючий наразі рівень облікової ставки НБУ), у короткі кредити торгівлі, «ігри» з ОВДП із короткими строками до погашення, а також для роботи за власною валютною позицією для заробітку на торгівлі ВКВ.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків





З одного боку, з огляду на зарегульованість валютного ринку та низьких нормативів валютної позиції, ці ресурси не можуть суттєво розхитати валютний ринок.

Але, з іншого боку, за нинішнього дуже малого обсягу щоденного валютного міжбанку (зазвичай до $170−240 млн максимум) навіть $10−35 млн, які банки купують протягом дня для операцій за валютною позицією, — це досить значні суми. І вони створюють певний тиск на курс.

Безготівковий валютний ринок (30 днів)

Особливо цей тиск відчувається у ті періоди, коли громадяни активно скуповують валюту на свої картки в межах щомісячного ліміту у 50 тис. грн. І якщо це відбувається в короткий період часу (а так це і відбувається на практиці), все це створює додаткову курсову метушню на валютному ринку.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Певний елемент інтриги на нашому валютному ринку продовжить вносити цього тижня й євро. Адже валютні ралі з поступовим зміцненням позицій долара щодо євро тривають.

Графік поведінки пари євро/долар із початку листопада

Це збереже за євровалютою не лише імідж головного «порушника спокою» для нашого валютного міжбанку, а й закріпить репутацію євро, як головного інструменту для спекуляцій на готівковому ринку.

Корекція пари євро/долар після перемоги Дональда Трампа триває. На тлі різних геополітичних викликів, війни в Україні, на Близькому Сході та політичної кризи у Німеччині численні економічні чинники та заяви політиків серйозно впливають на поведінку цієї пари.

Тому цього тижня євровалюта продовжуватиме залишатися «хітом» для заробітку як для світових спекулянтів, так і для їхніх місцевих українських колег.

Із позитивного, що психологічно і пізніше, наприкінці 2024 р. — на початку 2025 р., фінансово страхуватиме гривню, варто відзначити позитивну оцінку Єврокомісії нашого звіту про виконання Плану України для Ukraine Facility.

Це відкриває шлях до отримання нашою країною другого регулярного траншу (надається за умови виконання індикаторів) у розмірі 4 млрд євро. У результаті загальна сума фінансування досягне запланованих на цей рік 16,1 млрд євро.

Щоправда, остаточне рішення має затвердити Рада ЄС, але в даному випадку це вже більше бюрократична процедура.

До традиційних чинників, що суттєво впливають на поведінку всіх учасників валютного ринку України, можна віднести обстановку на фронтах, ступінь активності обстрілів рашистами критичної інфраструктури України, відключення електроенергії та опалювальний сезон.

Все це суттєво впливає не лише безпосередньо на поведінку гравців на міжбанку, а й змінює обсяги купівлі/продажу валюти на торгах. Настання холодів та необхідність вкладати значні кошти у відновлення енергетики збільшують витрати імпортерів на купівлю валюти для закупівлі обладнання та палива.

При цьому перебої з електроенергією б'ють по українському експорту, промисловості, аграріях і скорочують надходження валютного виторгу за даними статтями. Всі ці перекоси попиту та пропозиції на валютному міжбанку практично лягають на плечі Нацбанку, який змушений активніше витрачати ЗВР для підтримки курсу гривні на торгах.

У результаті певний елемент нервозності на українському валютному ринку цього тижня збережеться через низку чинників, значна частина яких взагалі не залежить від Нацбанку.

З огляду на той факт, що на міжнародних ринках зараз на пару євро/долар впливає багато політичних подій, будь-який вислів Дональда Трампа чи провідних європейських політиків (особливо німецьких та французьких) зараз може провокувати стрибки чи черговий обвал євро щодо долара. І це постійно підноситиме сюрпризи за курсом євро в Україні щодо гривні.

Прогноз курсу долара та євро на 18−22 листопада

Міжбанк

Головним продавцем долара на торгах традиційно залишиться НБУ. Але період бюджетних платежів у бізнесу, швидке завершення місяця та поточна господарська діяльність компаній призведуть до певного зростання пропозиції на ринку валюти із боку клієнтів.

У будь-якому разі, загальний попит на валюту перевищуватиме її пропозицію з боку експортерів. Нестачу пропозиції (до 45−70% від загального обсягу попиту) і змушений буде закривати НБУ, активно проводячи свої інтервенції.

Курс євро на торгах, як і раніше, залежатиме від двох складових: поведінки пари євро/долар на світових ринках та динаміки курсу долара щодо гривні на українському міжбанку.

З 18 до 22 листопада я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,05 до 1,069 долара за євро.

Котирування долара на міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,15 до 41,60 грн. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 43,20 до 44,47 грн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, і за євро — в межах від 20 до 35 копійок. У разі значних ралі євровалюти на міжнародному ринку, і, відповідно, суттєвих стрибків курсу євро на нашому міжбанку, власники обмінників оперативно змінюватимуть свої цінники купівлі/продажу євро протягом дня, а також розширять спред євро до 30−45 копійок на євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах від 40,90 до 41,80 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,10 до 41,75 грн.

Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 43,10 до 44,70 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,40 до 44,60 грн.