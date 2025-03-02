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2 березня 2025, 11:07

Железняк підрахував, чи може бюджет України обійтись без допомоги США

На 2025 рік потреба України станом на сьогодні в зовнішньому фінансуванні на рівні $42 млрд. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

На 2025 рік потреба України станом на сьогодні в зовнішньому фінансуванні на рівні $42 млрд.
Фото: depositphotos

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Що в України є з джерел на 2025−2026 роки

  • МВФ близько $4,6 млрд (де $2,7 млрд в 2025 році).

  • Світовий банк близько $20 млрд. Це в основному гроші під прибутки активів рф, які дало США. Але формально вони вже гроші Світового банка.

  • ЄС в рамках Ukraine Facility 12,5 млрд євро в 2025 році.

  • Ще від ЄС в рамках тих самих грошей від прибутків активів рф ще $20 млрд (бажано забрати в цьому році).

  • Канада, Японія та Велика Британія ще біля $10 млрд дають (прибутки від активів рф. Британія навіть на зброю).

«Думаю тут ще можна десь додати трохи грошей від Норвегії, Австралії та інших країн та інституцій. Якщо просумуєте всі ці суми, то тут стане зрозуміло що ми на 2025 рік теоретично перекриті на необхідні $42 млрд. І на 2026 рік теж можемо зберегти нормальну суму», — написав Железняк.

За його словами в цих підрахунках немає США. «У Трампа є тільки дуже теоретична можливість якось вплинути на дві інституції (МВФ та Світовий Банк). Але навіть при такому ризику без них на цей рік математика все ще сходиться. Що добре», — пояснив він.

Але, як пояснює заступник голови Податкового комітету, це майже все (окрім $3 млрд від Британії).

«Ми говоримо про невійськові видатки. А війну, ми так само майже повністю фінансуємо „за свої“. Тут теж поки „за свої“ все ок: два місяці року пройшли вже з невеликим, але перевиконанням плану. І начебто ми ті 2,2 трлн зберемо. Але тут головний ризик, це як ми будемо перекривати закупівлю зброї, яку раніше надавало США. Я чесно говорячи, не знаю чи це технічно можна замістити навіть при наявності грошей. Але очевидно, що наші військові видатки дуже вірогідно можуть значно зрости. Тобто потреба у збільшені внутрішніх надходжень», — пояснив Железняк.

Тому, за його словами, терміново потрібно взагалі забути про будь-які невійськові видатки та ініціативи, які фінансуються за внутрішні ресурси.

«Зараз на десятки мільярдів я можу одразу навести два таких: ідіотська ідея з кешбеком і цією роздачею 1000 грн та ідіотське і корупційне рішення витратити 30−40 млрд грн на купівлю російського атомного мотлоху у болгар», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+73
Turbo Apricot
Turbo Apricot
2 березня 2025, 11:25
#
Бюджет України може обійтись без допомоги США, ми маємо потужну команду з п’яти-шести менеджерів які найкраще розподіляють гроші. Україна має гроші на телемарафон, на спецпенсії прокурорам-інвалідам, на купівлю двадцятирічного російського реактору виробництва росатом з Болгарії, на фінансування нового Міністерства національної єдності (створено грудень 2024), на фінансування нової Агенції національної єдності (створено січень 2025), на фінансування нового Комітету національної єдності (створено лютий 2025)
+
+60
Павел Еникеев
Павел Еникеев
2 березня 2025, 11:38
#
Деньги то еще напечатать можно, а что там с бабами, нарожать смогут? Кто-нибудь считал сколько молодежи осталось в Украине и сколько фертильных женщин? Естественный отбор никто не отменял. Популяция, которая не воспроизвоится, замещается. Через пять поколений даже цыган в Украине будет больше, чем украинцев.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
2 березня 2025, 11:45
#
Хотя у цыган индекс 2.5 на семью, у хусидов 6. Потому цыганам не светит. Хусиды это сделают за 3 поколения. Кстати тоже самое ждет и Израиль. Разница воспроизводства между ортодоксами и всеми остальными в Израиле в 3 раза.
+
0
R S
R S
2 березня 2025, 12:01
#
а что там с бабами, нарожать смогут?

Даже если сейчас начать заниматься резким повышением рождаемости, то первые результаты этого мы почувствуем минимум через 17 лет (9 мес. беременность + забота о ребёнке до достижения им совершеннолетия). А это очень долго.
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
2 березня 2025, 12:12
#
А здесь вопрос, демографическую пирамиду кто-то видел уже военную? Там может так получиться, что уже некому рожать то. Т. е. даже если стимулировать рождаемость, то сколько ноль не умножай, нулем и останется. Я изучал этот вопрос. И он плачевный. И проблема не в войне, проблема в урбанизации. Сел уже нет, в которых рожали. А рожали в Украине раньше именно села. Именно за счет сел был индекс около 2 и выше. В городе он всегда был 1 и ниже. Потому хоть стимулируй, хоть не стимулируй, поезд ушел. Эта проблема и в Корее, Японии и уже в Китае. Урбанизация уничтожает рождаемость везде, если только не компенсируется ортодоксальной религией. А значит Украина обречена на замещение. Война только ускоряет этот процесс. Вопрос кем произойдет замещение. Ставлю на хусидов. Хусиды будут головной нацией, и немного цыган и узбеков.
+
+28
Kharakternyk
Kharakternyk
2 березня 2025, 12:47
#
Тому потрібно чим хутчіш зупиняти цю бойню.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
2 березня 2025, 13:06
#
Сколько финансовых вливаний поступало в Украину в мирное вермя?
+
0
zevs1
zevs1
2 березня 2025, 12:51
#
Железняк конечно гений, если не понимает что США главный торговый партнёр по тем странам которые он перечислил.

США могут повлиять на любые решения и использовать различные методы как торгового финансового и санкционного давления как во всех странах мира так и на отдельных лиц.
+
+30
TAN72
TAN72
2 березня 2025, 13:25
#
Как считали чужие деньги, так и продолжаем.
+
0
Ranet
Ranet
2 березня 2025, 13:35
#
Если, даже, предположить, что те деньги которые Украине кладут в левый карман, а она вытаскивает их на войну из правого, то нас могут ждать серьезные перебои с электроэнергией и тогда не факт, что такая «логистика» будет работать.
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