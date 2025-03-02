Железняк підрахував, чи може бюджет України обійтись без допомоги США

На 2025 рік потреба України станом на сьогодні в зовнішньому фінансуванні на рівні $42 млрд. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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Що в України є з джерел на 2025−2026 роки

МВФ близько $4,6 млрд (де $2,7 млрд в 2025 році).

Світовий банк близько $20 млрд. Це в основному гроші під прибутки активів рф, які дало США. Але формально вони вже гроші Світового банка.

ЄС в рамках Ukraine Facility 12,5 млрд євро в 2025 році.

Ще від ЄС в рамках тих самих грошей від прибутків активів рф ще $20 млрд (бажано забрати в цьому році).

Канада, Японія та Велика Британія ще біля $10 млрд дають (прибутки від активів рф. Британія навіть на зброю).

«Думаю тут ще можна десь додати трохи грошей від Норвегії, Австралії та інших країн та інституцій. Якщо просумуєте всі ці суми, то тут стане зрозуміло що ми на 2025 рік теоретично перекриті на необхідні $42 млрд. І на 2026 рік теж можемо зберегти нормальну суму», — написав Железняк.

За його словами в цих підрахунках немає США. «У Трампа є тільки дуже теоретична можливість якось вплинути на дві інституції (МВФ та Світовий Банк). Але навіть при такому ризику без них на цей рік математика все ще сходиться. Що добре», — пояснив він.

Але, як пояснює заступник голови Податкового комітету, це майже все (окрім $3 млрд від Британії).

«Ми говоримо про невійськові видатки. А війну, ми так само майже повністю фінансуємо „за свої“. Тут теж поки „за свої“ все ок: два місяці року пройшли вже з невеликим, але перевиконанням плану. І начебто ми ті 2,2 трлн зберемо. Але тут головний ризик, це як ми будемо перекривати закупівлю зброї, яку раніше надавало США. Я чесно говорячи, не знаю чи це технічно можна замістити навіть при наявності грошей. Але очевидно, що наші військові видатки дуже вірогідно можуть значно зрости. Тобто потреба у збільшені внутрішніх надходжень», — пояснив Железняк.

Тому, за його словами, терміново потрібно взагалі забути про будь-які невійськові видатки та ініціативи, які фінансуються за внутрішні ресурси.

«Зараз на десятки мільярдів я можу одразу навести два таких: ідіотська ідея з кешбеком і цією роздачею 1000 грн та ідіотське і корупційне рішення витратити 30−40 млрд грн на купівлю російського атомного мотлоху у болгар», — підсумував він.