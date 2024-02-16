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16 лютого 2024, 11:58

Рекордне скорочення вкладів населення в банках у січні: чи варто панікувати

Відповідно до статистики Нацбанку, у січні українці почали забирати гроші з банків — зниження за гривневими вкладами склало 2,6%. Ці показники часто пов'язують із новим законопроєктом про мобілізацію та страхом блокування рахунків. Чи дійсно відбувається суттєвий відтік вкладів, розповів фінансовий аналітик Групи ICU Михайло Демків.

Відповідно до статистики Нацбанку, у січні українці почали забирати гроші з банків — зниження за гривневими вкладами склало 2,6%.

В стрічці та чатиками декілька раз промайнула новина про різке зниження коштів населення у банках, тож вирішив відрефлексувати щодо цієї теми.

В мене ця «новина» промайнула в такому форматі: «Українці зняли з рахунків 27 млрд грн лише за січень. Це абсолютний рекорд з лютого 2022 року, — Нацбанк. Загальний обсяг депозитів українців скоротився на 27,4 млрд грн. Востаннє скорочення було у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший».

Це чистої води маніпуляція. Справді, в січні обсяг коштів населення у банках знизився на 2,5%. Звучить не дуже алярмістсько? Це 27 млрд грн. Ми говоримо тут про зміну, тобто буває як зростання, так і падіння депозитів.

Для порівняння взято місяць, коли кількість депозитів не змінилася — у травні минулого року скорочення склало 0,1%. І це «чудова» база порівняння. Хочеш, малюєш зраду, що темпи падіння зросли в 27 раз і незабаром нам всім гаплик. А хочеш, малюєш перемогу — в грудні в 50 раз більший приріст. В будь-якому випадку, виходять дурниці, і так не треба робити.

Чи можна говорити, що все гаразд і це просто фактор сезонності? Частково, це правда, в грудні доходи українців традиційно є найбільшими, а в січні — вже менші. Відповідно, й залишки на банківських рахунках в січні часто зменшуються. У 2024 році це падіння було трохи більшим, можливо і через скромніші видатки бюджету, куди не надійшла іноземна допомога у бажаних обсягах. Але чи достатньо підстав вважати, що це чітка тенденція? Мені здається, що поки що немає підстав так говорити.

Всі втікають в кеш, боячись фінмоніторингу, мобілізації чи ще чогось? Знову ж таки, чи достатньо підстав це стверджувати? За січень обсяг готівкової гривні знизився, а не зріс — на 7 млрд (приблизно -1%).

Можна, звісно, стверджувати, що в готівковому сегменті в нас є чітка сезонність, й у січні обсяг паперової гривні скорочується навіть помітніше — до повномасштабного вторгнення скорочення було на 4−7%, минулого року — мінус 2,4%, в 2022 і 2021 роках менше 1%. Тобто попит на готівку трохи більший, ніж у майже мирний час, але чи цього достатньо, щоб робити категоричні висновки про «все погано чи все добре»? — Я так не думаю.

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Тому в мене й немає телеграм-каналу з великою кількістю підписників. Не читайте дурниць, реальність знаходиться десь між абсолютною зрадою і бездоганною перемогою. І не обов'язково, що десь посередині.

Автор:
Демків Михайло
Фінансовий аналітик Демків Михайло
Група ICU
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Коментарі - 3

+
+102
Vlad UKR
Vlad UKR
16 лютого 2024, 12:37
#
Ахметов запросил у Шмыгаля разрешение на вывод своих средств на запад, вчерашняя статья, стоит ли переживать Украинцам за свои средства, вот в чем вопрос?
За месяц население вывело с банков 19 лиардов.
Интересно кто еще вкладывается в ОВГЗ на долгосрок, придется хорошо потрястись до конца срока )
Паниковать не стоит ) Но что делать с чуйкой населения от сплошных покращень, прям рекорд покращень, только вот для кого?
+
+38
R S
R S
16 лютого 2024, 12:54
#
За месяц население вывело с банков 19 лиардов.

в статье идёт речь про 27 официальных ярдов.
Хотя мой хороший знакомый, приближённый к НБУ, сказал, что отток средств гораздо больше.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2024, 15:11
#
В январе 2024 года пенсионерам было выплачено 59,5млрд грн.
Общеизвестно, что большинство пенсионеров не доверяет банковской
системе и поэтому они сразу же снимают почти всю сумму пенсии
наличной гривной.
Так что 27 млрд грн — это разница с учётом наличной гривны,
которую занесли в банки не пенсионеры, а бизнес, для покупки
безналичной валюты по минимальным курсам…
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