Кредитний ліміт без стресу: правила розумного використання грошей банку

Багато клієнтів українських банків відмовляються від кредитного ліміту через страх списання коштів. Чи є виправданими такі побоювання, як нараховуються відсотки за кредитними картками і скільки часу насправді можна користуватися такими грошима, не переплачуючи жодної копійки, розбирався «Мінфін».

Підводні камені грейс-періоду

В Україні банки рідко пропонують класичні кредитні картки. Зазвичай, це дебетові картки, на яких може бути підключений кредитний ліміт. Тобто на картці можуть бути як власні кошти клієнта, так і можливість залізти в «мінус», якщо своїх коштів не вистачає. При цьому майже усі банки пропонують так званий grace-period, або пільговий період. Тобто час, впродовж якого користування кредитними коштами для клієнта може бути безкоштовним за виконання певних умов. Зазвичай, йдеться про вчасний внесок мінімального платежу.

Здебільшого, grace-period може тривати від одного до трьох місяців, однак детальні умови варто з’ясувати у своєму банку. Зокрема, варто уточнити, як саме банк розраховує початок і кінець пільгового періоду. Адже є випадки, коли пільговий період рахують не з моменту покупки, а з початку місяця, у якому вона була здійснена. Так само можуть виникнути непорозуміння з розрахунками, якщо були різні покупки у різні дні.

Скажімо, у Радабанку пільговий період для кредитного ліміту — до 92 днів. І тут клієнту важливо звертати увагу саме на «до». Тобто не у кожному випадку це буде саме 92 дні.

«До 92 днів» — це максимум, і він діє неоднаково для кожної покупки. Найдовший період отримує найперша витрата на початку місяця, а покупки наприкінці того ж місяця гасяться раніше. Тому орієнтуватись треба не на «92 дні від моєї покупки», а на дві фіксовані дати, спільні для всіх витрат одного місяця. Перша — дата мінімального платежу — останній день місяця, що йде за місяцем, у якому ви вперше скористались коштами. До неї треба внести мінімум. Друга — дата повного погашення без відсотків — кінець наступного за цим місяця. Закрили всю суму до неї — заплатили банку 0%", — пояснюють у Радабанку.

На практиці це розраховується так. Наприклад, ви скористалися кредитними коштами 5 червня. Отже:

Витратили кошти 5 червня → місяць користування — червень.

Мінімальний платіж треба внести до 31 липня.

Усю заборгованість без жодних відсотків — до 31 серпня.

Тобто на покупку від 5 червня пільговий період буде близько 88 днів, а на покупку від 1 червня — майже повні 92 дні. Найзручніше не рахувати дні вручну, а дивитись дату платежу у виписці в застосунку банку RB24: вона єдина для всіх покупок місяця. До слова, сучасні банківські застосунки дозволяють клієнту стежити за балансом на його картці і, зазвичай, нагадують про дату, до якої треба внести мінімальний платіж чи погасити кредит. Головне вчасно переглядати сповіщення.

Нульовий кредитний ліміт

Попри те, що кредитний ліміт — зручний спосіб отримати позику, коли гроші потрібні швидко і не на тривалий час, багато українців тримають кредитний ліміт «на нулі», побоюючись списання грошей банком чи додаткових комісій.

Свого часу клієнти справді неодноразово скаржились до НБУ через те, що банки без попередження підключали їм кредитний ліміт, сума відображалась у загальному балансі, тож людина думала, що витрачає власні гроші. Однак із 2020 року запрацювали вимоги НБУ до розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах банків. Тепер банки зобов’язані чітко інформувати клієнтів у смс-повідомленнях, інтернет-банкінгу, месенджері чи електронною поштою (залежно від того, який канал зв’язку вибрав споживач) про суму коштів на поточному рахунку клієнта та окремо про розмір кредитного ліміту його картки. Тобто клієнт бачить не просто загальний баланс, а чітко розділені власні та кредитні кошти. Також про встановлення чи зміну розміру кредитного ліміту банки також зобов’язані повідомляти.

«Здебільшого страх, що банк стягуватиме комісії, не виправданий. Сам собою кредитний ліміт нічого не коштує: обслуговування RADAcard безкоштовне; плати „за наявність“ невикористаного ліміту немає — банк не списує гроші за те, що ліміт просто є; відсотки нараховуються тільки на фактично витрачену суму і тільки якщо ви не вклались у пільговий період — кажуть у Радабанку. — Тримати ліміт „на нулі“ — це фактично добровільно відмовлятись від безкоштовного інструмента: до 92 днів користування грошима банку без переплати, плюс кешбек на покупки».

Однак у банку зазначають, що раціональне зерно у страху одне: варто контролювати автоплатежі та підписки, прив'язані до картки, щоб кредитні кошти не витрачались непомітно. Але це питання звички — стежити за своїми платежами, а не загроза від самого ліміту.

Крім того, фінансисти часто радять з метою безпеки мати окрему картку для онлайн-покупок, адже саме під час шопінгу у різних інтернет-магазинах і особливо онлайн-барахолках є великий ризик натрапити на шахраїв. Картки з кредитними лімітом для таких розрахунків використовувати не варто. Так само, як не варто дозволяти заходити в «мінус» на картках, якими користуються діти.

Що буде, якщо забути про мінімальний платіж

Зазвичай в умовах використання кредитних карток є «мінімальний платіж» чи «обов'язковий платіж». Як пояснюють у Радабанку — це обов'язкова частина боргу, яку треба внести до дати платежу, щоб картка не пішла у прострочення. За RADAcard це 5% від заборгованості, але не менше 100 грн.

Для клієнта є сценарії оплати:

Погасили всю суму в межах грейсу — ідеально: 0 відсотків, 0 комісій, кешбек ваш (зазвичай, кешбек на кредитні кошти вищий, ніж на власні);

Внесли тільки мінімальний платіж, але не всю суму — прострочення немає, картка працює. Але якщо до дати повного погашення ви не закриєте залишок, пільговий період втрачається і на борг починають нараховуватись відсотки за ставкою 3,5% на місяць. По суті, ви переходите з безкоштовного користування на звичайний кредит.

Не внесли навіть мінімальний платіж — це прострочення. Штрафів і пені за RADAcard наразі немає, але відсотки однаково нараховуються, а сам факт прострочення передається до кредитного бюро і псує вашу кредитну історію. Це найдорожчий сценарій — він б'є по можливості взяти кредит у майбутньому.

Тобто треба пам’ятати, що, за умови невчасного поповнення, мінус на картці перетворюється на кредит під доволі-таки немалі відсотки. З RADAcard ситуація розвиватиметься таким чином. Наступного дня після дати повного погашення, якщо борг не закрито, пільговий період анулюється. Відсотки нараховуються не на «фінальний залишок» і не на всю первісну суму однією цифрою, а на фактичний залишок боргу на кінець кожного дня — ретроспективно за весь час, доки кошти були в пільговому періоді.

Що це означає на практиці: часткові погашення зменшують суму, на яку нараховуються відсотки, починаючи з того дня, коли ви їх внесли, але нарахування йде «назад» до дат самих покупок.

Приклад: ви витратили 100 000 грн, до дати погашення внесли 90 000, лишилось 10 000. Відсотки порахують за кожен день за реальним денним залишком: доки ви винні були 100 000 — на 100 000, після внесення 90 000 — на 10 000. Це більше, ніж відсотки лише на залишок 10 000, але менше, ніж 42% річних на всі 100 000 за весь період. Висновок простий: щоб не платити нічого, повну суму треба закрити до дати погашення.

Як вибрати «безпечний» розмір кредитного ліміту

Легкий доступ до кредитних грошей може бути спокусою витрачати більше, ніж людина може собі дозволити. Тож, вибираючи безпечний розмір кредитного ліміту, варто орієнтуватись як на розмір своїх доходів, так і на те, чи схильні ви до імпульсивних покупок.

У банку пояснюють: оптимальний розмір ліміту — у межах одного-двох ваших місячних чистих доходів, а сукупні платежі за всіма кредитами (картка, розстрочки, інші позики) не повинні перевищувати 30−40% місячного доходу.

За RADAcard максимальний ліміт — 100 000 грн, але орієнтуватись варто на власну спроможність погашення, а не на доступну стелю.

«Головне правило простіше за будь-яку формулу: безпечний ліміт — це той, який ви здатні повністю погасити в межах пільгового періоду з найближчих надходжень. Якщо закрити всю суму до дати погашення ви не зможете — ліміт для вас завеликий, незалежно від формул», — кажуть у Радабанку.

Як заробити на кредитному ліміті

Виявляється, якщо грамотно поєднати кредитний ліміт із заощадженнями, можна навіть заробити. Йдеться про те, що власні кошти можна розмістити на рахунку під відсотки, натомість щоденні витрати покривати кредитним лімітом у межах грейсу.

Скажімо, у вас є вільні 100 000 грн. Із ними можна вчинити таким чином:

Розмістити 100 000 грн на накопичувальному рахунку RADAbox (ставка 8% річних, кошти доступні до зняття будь-коли). Усі щоденні витрати (продукти, техніка, оплати тощо) оплачувати карткою RADAcard у межах ліміту. Коли настане дата погашення за випискою, зняти потрібну суму з RADAbox і закрити борг у межах грейсу.

Таким чином за квартал виходить: 100 000 грн під 8% за ~3 місяці — це близько 2 000 грн доходу до податків (приблизно 1 550 грн після податків). Плюс кешбек на самі покупки. Це гроші, яких би не було, якби ви просто витрачали свої 100 000 готівкою.

«Головна перевага саме RADAbox у цій схемі — ліквідність: на відміну від строкового депозиту, кошти не „заморожені“, тож ви знімаєте рівно стільки, скільки треба, і рівно тоді, коли треба погасити картку. Ризику „не вгадати зі строком“ немає», — зазначають у банку.

Утім, такі способи заробітку — для людей з високою платіжною дисципліною, які упевнені, що не прогавлять дату погашення. У будь-якому разі, варто пам’ятати, що після завершення пільгового періоду мінус на картці швидко перетворюється на повноцінний кредит, який доведеться повертати з відсотками. Тому, якщо ви не впевнені, що зможете повернути кошти у грейс-період, можливо, варто подумати про звичайний кредит, який буде точно не безкоштовним, але, ймовірно, дешевшим, ніж розрахунок за простроченим лімітом.