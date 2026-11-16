Дев'ять сімок за 3,5 млн грн: «Київстар» продає унікальний мобільний номер

Мобільний оператор «Київстар» виставив на аукціон номер телефону +380 77 777 77 77 зі стартовою ціною 3,5 млн грн. Торги заплановані на 9 грудня 2026 року, а остаточна вартість може виявитися ще вищою. Про це повідомляє компанія.

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Особливість номера — дев'ять сімок поспіль, включно з кодом оператора 077. Завдяки такій комбінації його легко запам'ятати.

Хто може взяти участь в аукціоні

Позмагатися за номер можуть фізичні особи, фізичні особи-підприємці та компанії.

Для участі необхідно авторизуватися на спеціальній аукціонній платформі «Київстару», використовуючи мобільний номер будь-якого оператора.

Учасники можуть робити ставки та відстежувати перебіг торгів на сайті. Якщо інший претендент запропонує вищу ціну, оператор надішле SMS-повідомлення.

Під час подання ставки кошти з рахунку не списуються. Оплатити номер потрібно лише після перемоги та оформлення необхідних документів.

Переможець зможе підключити будь-який чинний бізнес-тариф або контрактний тариф для приватних абонентів.

Оператор також передбачив додаткові умови:

протягом семи робочих днів після завершення аукціону переможець отримає SMS;

протягом двох робочих днів компанія спробує зв'язатися з ним для оформлення підключення;

якщо переможець відмовиться від номера, не підпише документи або не оплатить послугу в установлені строки, право на підключення перейде до наступного учасника.

У «Київстарі» пояснюють, що фактично переможець сплачує за послугу «Ексклюзивний номер» — підбір і закріплення телефонного номера з певною комбінацією цифр.

Крім того, компанія обіцяє спрямувати 20% прибутку від аукціонів красивих номерів на допомогу українським військовим.

Що відомо про код 077

Як раніше писав «Мінфін», «Київстар» відкрив продаж номерів із кодом 077 у листопаді 2024 року. Новий код доповнив наявні 067, 068, 096, 097 та 098 і дав змогу розширити номерну місткість мережі приблизно на 10 млн номерів.

Уже тоді оператор анонсував окремий продаж ексклюзивних комбінацій, зокрема номера 077 777 77 77. Однак дату його появи на аукціоні не називали.

Тепер за цю комбінацію встановили початкову ціну 3,5 млн грн. Скільки коштуватиме номер після завершення торгів, залежатиме від кількості учасників та запропонованих ставок.