99% стейблкоїнів прив'язані до долара: МВФ попередив про ризики для національних валют

Масове використання доларових стейблкоїнів може посилити доларизацію економік, ускладнити валютне регулювання та спричинити відплив коштів із банківської системи. Особливо вразливими можуть виявитися країни з обмеженим доступом до іноземної валюти та недостатньо розвиненим фінансовим регулюванням. Про це йдеться в дослідженні Міжнародного валютного фонду (МВФ), опублікованому 9 жовтня 2026 року, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Майже 99% стейблкоїнів прив'язані до долара

За оцінками МВФ, майже 99% стейблкоїнів номіновані в доларах США. Найбільшими учасниками цього ринку залишаються USDT і USDC.

Популярність таких цифрових активів пояснюється можливістю швидко переказувати кошти між країнами, зокрема через криптогаманці та платформи, які не використовують традиційні банківські канали.

Водночас широке застосування стейблкоїнів може створювати ризики для фінансових систем окремих держав.

Які три ризики називає МВФ

Посилення доларизації. Якщо громадяни та бізнес почнуть дедалі частіше використовувати доларові стейблкоїни для заощаджень і розрахунків, це може зменшити попит на національну валюту та послабити ефективність монетарної політики центрального банку.

Обхід валютних обмежень. Стейблкоїни дозволяють здійснювати транскордонні перекази поза традиційними банківськими каналами. За оцінкою МВФ, це може ускладнювати контроль за рухом капіталу, посилювати його відплив та створювати додатковий тиск на валютні курси.

Відплив депозитів із банків. Якщо населення та бізнес переказуватимуть частину заощаджень із банківських рахунків у цифрові доларові активи, банки можуть втрачати ресурси для кредитування економіки.

При цьому МВФ наголошує, що масштаби ризиків залежать від особливостей конкретної країни. Стейблкоїни також можуть мати переваги, зокрема прискорювати та здешевлювати міжнародні платежі.

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Що про ці ризики говорить НБУ

Схожі застереження раніше висловив Національний банк України щодо законопроєкту № 10225-д про регулювання ринку віртуальних активів.

НБУ не підтримав нинішню редакцію документа, зокрема через положення про спрощений допуск іноземних токенів ART на український ринок.

На думку регулятора, під виглядом таких активів можуть поширюватися токени, які фактично виконують функції валютних стейблкоїнів, але не підпадають під відповідні механізми контролю Нацбанку.

Це, за оцінкою НБУ, створює ризики посилення доларизації та формування паралельної системи розрахунків.

Водночас Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підтримує ухвалення законопроєкту, вважаючи його необхідним для створення регульованого ринку криптоактивів.

Законопроєкт № 10225-д поки не ухвалений у другому читанні. Подальше врегулювання ринку залежатиме від позицій регуляторів та рішення парламенту.