У жовтні 2026 року українці придбали майже 5,2 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише «Укравтопром».
12 листопада 2026, 9:12
Найпопулярніші вживані авто зі США: які моделі українці купували у жовтні
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Які автомобілі обирали українці
Найбільшу частку серед імпортованих зі США вживаних легковиків становили бензинові автомобілі — 45%.
За типами силових установок автомобілі розподілилися так:
- Бензинові — 45%;
- Електромобілі — 36%;
- Гібриди — 14%;
- Дизельні — 3%;
- Автомобілі з ГБО — 2%.
Середній вік уживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у жовтні, становив 5,6 року.
Топ-5 найпопулярніших моделей
- Tesla Model Y — 596 авто;
- Tesla Model 3 — 483 авто;
- Ford Escape — 469 авто;
- BMW X3 — 309 авто;
- BMW X5 — 296 авто.
Таким чином, лідерами серед уживаних автомобілів зі США стали електричні Tesla Model Y та Model 3. Сукупно українці придбали 1 079 автомобілів цих двох моделей.
Джерело: Мінфін
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