SEPA замість Visa та SWIFT: як нова платіжна система змінить перекази євро в Україну

Мільйони українців сьогодні живуть за кордоном, отримують зарплати в європейських банках, оплачують оренду житла, допомагають родичам в Україні та переказують гроші між країнами. За кожною такою операцією стоїть платіжна інфраструктура, а нерідко й комісія. Проте правила міжнародних переказів можуть суттєво змінитися. Україна готується приєднатися до SEPA — єдиного європейського простору платежів у євро . Що це означатиме для звичайної української родини?

Чому Європа вирішила змінити систему переказів

3 листопада 2026 року Європейський центральний банк опублікував дослідження про SEPA, яке привертає увагу до цікавої проблеми.



Європа створила платіжну інфраструктуру, яка дозволяє переказувати євро між банками різних країн майже так само просто, як усередині однієї держави. Однак значна частина населення продовжує користуватися дорожчими способами переказу коштів. За даними дослідження, в окремих країнах Південно-Східної Європи міжнародні перекази через операторів із видачею готівки можуть коштувати 6−12% суми. Навіть цифрові небанківські сервіси обходяться клієнтам у 1,5−4,5%.



Для людини, яка щомісяця надсилає родині 500 євро, комісія 5% означає втрату 25 євро за один переказ, або 300 євро на рік. А тепер уявімо, що замість такої комісії банківський переказ коштуватиме лише 1 євро. Річна економія становитиме 288 євро.



Це умовний розрахунок, але він добре демонструє, чому платіжна інфраструктура безпосередньо впливає на добробут населення.

Чотири мільйони українців у Європі: як вони сьогодні переказують гроші?

За даними Eurostat, наприкінці серпня 2026 року приблизно 4,43 млн людей, які виїхали з України, перебували під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Багато хто з них відкрив рахунки в місцевих банках, отримує заробітну плату, соціальні виплати, оплачує комунальні послуги та здійснює перекази.



І тут є один важливий момент: українці, які користуються банківськими рахунками в Європі, вже можуть здійснювати SEPA-перекази між банками — учасниками цієї системи. Наприклад, українець, який працює в Німеччині, може переказати євро на рахунок своєї дружини у Франції або родичів у Польщі. Якщо банки підтримують SEPA, для такого платежу не потрібно використовувати міжнародну карткову систему Visa чи Mastercard.



Але ситуація змінюється, коли гроші необхідно переказати в Україну.

Сьогодні українські родини використовують різні інструменти: міжнародні карткові перекази Visa та Mastercard, банківські перекази через SWIFT, спеціалізовані сервіси грошових переказів. Кожен із них має власні тарифи, строки зарахування, правила конвертації та обмеження.



Саме тут SEPA може створити нові можливості.

Чи замінить SEPA міжнародні перекази Visa та Mastercard?

Відповідь — частково так, але не всі.



Visa та Mastercard насамперед забезпечують інфраструктуру карткових платежів. Завдяки їм українці оплачують покупки, розраховуються за кордоном, знімають готівку та здійснюють перекази між картками. SEPA працює за іншим принципом: гроші переказуються безпосередньо між банківськими рахунками за реквізитами IBAN.



Після приєднання України та підключення українських банків клієнт потенційно зможе відкрити мобільний застосунок, обрати переказ у євро, ввести IBAN родича в Німеччині та надіслати кошти через SEPA. Не потрібно буде знати 16-значний номер картки.



Найважливіше — такі операції можуть стати значно дешевшими за окремі міжнародні карткові перекази.



Однак це не означає, що Visa та Mastercard зникнуть. Вони залишаться важливими для розрахунків у магазинах, інтернет-покупок, операцій у різних валютах і швидких переказів за номером картки. SEPA насамперед стане конкурентом міжнародних переказів між рахунками, зокрема частини операцій, які сьогодні виконуються через SWIFT або карткові сервіси.

Скільки зможе заощадити українська родина?

Розглянемо звичайну ситуацію. Донька працює в Німеччині й щомісяця надсилає матері в Україну 500 євро. Якщо загальні витрати на переказ становлять 3%, родина втрачає 15 євро щомісяця. За рік — 180 євро.

Якщо після запуску SEPA банк запропонує аналогічний переказ за 1 євро, річні витрати скоротяться до 12 євро. Економія становитиме 168 євро на рік лише для однієї родини. Це не прогноз майбутніх тарифів українських банків, а приклад можливого ефекту.

Реальна економія залежатиме від банку, валюти рахунку, вартості конвертації та чинних тарифів альтернативних сервісів. Деякі карткові перекази вже сьогодні можуть бути дешевшими за наведені умовні 3%. Особливо важливо, що SEPA проводить платежі саме в євро. Якщо родич отримує гроші на гривневий рахунок, виникає питання конвертації. І навіть нульова комісія за переказ не гарантує відсутності витрат через обмінний курс.

Чи можна буде миттєво переказати гроші з України в Європу?

У Європі вже розвивається SEPA Instant — система миттєвих переказів у євро. Її принцип простий: гроші можуть надходити на рахунок одержувача протягом 10 секунд, незалежно від часу доби, вихідних або свят. У країнах єврозони діють правила, за якими миттєві перекази не повинні коштувати дорожче відповідних звичайних переказів.

Проте Україні спочатку необхідно приєднатися до географічної зони SEPA, а українським банкам — підключитися до відповідних платіжних схем. Підключення до звичайної SEPA не означатиме автоматичної доступності SEPA Instant у кожному українському банку. Для українців це все одно відкриває перспективу поступового переходу від міжнародних платежів, які інколи тривають декілька банківських днів, до швидших і зручніших операцій.

На якому етапі перебуває Україна?

Україна вже декілька років готується до приєднання до SEPA. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14327-д та пов’язані документи № 15501 і № 15503, необхідні для приведення українського законодавства у відповідність до європейських вимог.

10 листопада, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15503. Водночас українська платіжна інфраструктура технологічно поступово наближається до європейської. Банки вже використовують IBAN, а система електронних платежів НБУ працює за стандартом ISO 20022. Після виконання законодавчих вимог Україна зможе пройти процедуру приєднання, а банки — окремо підключитися до відповідних схем SEPA.

Отже, йдеться не про одномоментний запуск послуги для всіх клієнтів, а про поступовий процес. Але є ще одне важливе питання — валютні обмеження. Навіть після приєднання України до SEPA не варто очікувати, що кожен українець одразу зможе необмежено переказувати гроші за кордон.

Під час воєнного стану Національний банк застосовує валютні обмеження, передбачені постановою № 18. Вони поширюються, зокрема, на певні перекази коштів за кордон і мають винятки залежно від призначення платежу. SEPA — це платіжна інфраструктура, а не механізм скасування валютного регулювання.

Тому слід розрізняти два напрямки.

Перший — отримання коштів із Європи в Україну. Саме тут після підключення банків можна очікувати суттєвого спрощення переказів у євро.

Другий — переказ коштів з України за кордон. Доступність таких операцій залежатиме не лише від SEPA, а й від того, які валютні обмеження діятимуть на момент запуску.

Це принципове питання, яке визначатиме реальну користь нової системи для українських родин.

Що зміниться для банків?

Сьогодні міжнародні карткові перекази — один із каналів обслуговування клієнтів, за яким банки отримують комісійний дохід. Поява доступних SEPA-переказів посилить конкуренцію. Клієнт зможе порівнювати не лише швидкість, а й повну вартість переказу: комісію, обмінний курс, плату за отримання та обслуговування рахунку.

Банкам доведеться конкурувати тарифами, зручністю мобільних застосунків і якістю обслуговування. Водночас для українських банків це можливість залучати кошти з-за кордону, обслуговувати родини, які проживають у різних країнах, та розвивати нові платіжні продукти.

Головне — не технологія, а гроші в кишені

Дослідження ЄЦБ показало несподіваний факт: менше ніж 40% опитаних у досліджуваних європейських країнах знають про SEPA. При цьому криптовалюти відомі значно більшій частині населення.

Виходить парадокс: люди активно обговорюють майбутнє цифрових грошей, але не завжди знають про вже наявні інструменти, які дозволяють економити на звичайних переказах.



Для України це особливо актуально. Мільйони українців живуть одночасно у двох фінансових світах: мають рахунки в Україні та Європі, отримують доходи в різних валютах, підтримують родичів і регулярно здійснюють міжнародні платежі. І саме для них приєднання України до SEPA може стати однією з найбільш відчутних змін у повсякденних банківських послугах.



Адже звичайній людині не так важливо, через яку технологію проходить платіж — Visa, Mastercard, SWIFT чи SEPA. Їй важливо інше: якщо вона переказує рідним 500 євро, скільки грошей вони фактично отримають, як швидко і скільки коштуватиме ця операція.



Саме за цими трьома показниками українці й оцінюватимуть успіх майбутньої платіжної інтеграції з Європою.