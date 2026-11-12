Один із перших великих страхових спорів через війну: UNIQA виграла справу на понад 10 млрд грн

Верховний Суд у вересні 2026 року залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили у стягненні зі страхової компанії UNIQA Україна понад 10 млрд грн. Спір стосувався втрати майна на тимчасово окупованій території України. Про це повідомила юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери», яка представляла інтереси страховика.

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Деталі справи

У 2023 році дві компанії, що входять до однієї групи, заявили про настання страхового випадку у зв'язку із втратою майна, розташованого на тимчасово окупованій території.

Загальна сума позовних вимог перевищувала 10 млрд грн.

Ключовими питаннями спору стали тлумачення поняття «втрата майна» відповідно до умов договорів страхування, а також застосування передбачених договорами виключень зі страхових випадків та обмежень страхового покриття.

До розгляду справ також залучили перестраховиків — учасників міжнародного страхового ринку Lloyd’s у Лондоні.

Що вирішили суди

Юристи UNIQA Україна спільно з адвокатами «Василь Кісіль і Партнери» та представниками перестраховиків із юридичної фірми Sayenko Kharenko доводили, що позивачі не підтвердили настання страхового випадку, передбаченого договорами.

Суди погодилися з цією позицією та відмовили у задоволенні позовних вимог.

У вересні 2026 року Верховний Суд залишив відповідні рішення без змін, остаточно підтвердивши позицію страхової компанії у цих справах.

Чому це важливо для страхового ринку

Як зазначають у юридичній фірмі «Василь Кісіль і Партнери», ці справи належать до перших великих страхових спорів, пов'язаних із воєнними ризиками та тлумаченням умов страхування майна під час війни.

Сформована судова практика може мати значення для розгляду аналогічних спорів, зокрема щодо визначення страхових випадків, обсягу страхового покриття та застосування договірних виключень.

Інтереси UNIQA Україна в судах представляли партнер юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери» Олег Качмар та старший юрист Богдан Шабаровський.