Долар зміцнюється, євро впало до мінімуму за півтора року: що відбувається на валютному ринку

Курс євро до долара США (EUR/USD) опустився нижче 1,1105 долара за євро, оновивши мінімум із весни 2025 року. Американська валюта зміцнилася на тлі вищої, ніж очікувалося, базової інфляції у США, яка посилила очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС), пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Курс євро до долара США (EUR/USD) опустився нижче 1,1105 долара за євро, оновивши мінімум із весни 2025 року.

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За даними Investing.com, 11 листопада валютна пара EUR/USD опускалася приблизно до 1,1083, пробивши попередній мінімум 2026 року — 1,1105, зафіксований 29 жовтня.

Інфляція у США перевищила очікування

За даними Бюро статистики праці США (BLS), у жовтні 2026 року базовий індекс споживчих цін (Core CPI), який не враховує продукти харчування та енергоносії, зріс на 0,3% за місяць.

Це перевищило ринковий прогноз на рівні 0,2%. Водночас базова інфляція зростає такими темпами вже третій місяць поспіль.

Загальний індекс споживчих цін у жовтні підвищився на 0,4% після зростання на 0,6% у вересні.

Стійкий ціновий тиск посилив очікування, що ФРС продовжить підвищувати ставки для стримування інфляції.

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Ринки очікують підвищення ставки у грудні та січні

За даними платформи прогнозних ринків Polymarket, імовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів (0,25 відсоткового пункту) на грудневому засіданні оцінюється приблизно у 86%.

Водночас імовірність аналогічного підвищення на засіданні у січні 2027 року становить близько 54%.

Такі оцінки відображають ставки учасників прогнозного ринку та можуть швидко змінюватися залежно від нових економічних даних і заяв представників ФРС.

Чому долар зміцнюється

Вищі очікувані процентні ставки у США можуть підтримувати попит на доларові активи, зокрема державні облігації, дохідність яких зростає на тлі жорсткішої монетарної політики.

Для валютної пари EUR/USD це означає додатковий тиск: зміцнення долара зменшує кількість американських доларів, які можна отримати за один євро.

На засіданні 28 жовтня ФРС залишила цільовий діапазон ставки на рівні 3,75−4,00%. Наступне рішення щодо ставки очікується за підсумками засідання 8−9 грудня.

Пробиття рівня 1,1105 свідчить про посилення тиску на євро, однак подальший рух валютної пари залежатиме від нових даних щодо інфляції, економіки США та рішень центральних банків.