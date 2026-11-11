Євро втратив майже 60 копійок: курс НБУ на 12 листопада

На четвер, 12 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 18 копійок — 11 листопада її курс становив 45,50 грн.

На четвер, 12 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн.

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Офіційний курс євро на 12 листопада встановлено на рівні 50,48 грн. Європейська валюта втратила майже 60 копійок — напередодні її курс становив 51,08 грн.

Водночас середній курс продажу долара у відділеннях банків становить 46,00 грн, а євро — 51,50 грн.

Таким чином, після попереднього зростання долар та євро перейшли до зниження, а гривня зміцнила позиції щодо обох валют.