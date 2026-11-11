Туристи принесли місцевим бюджетам 287 млн грн: які області заробили найбільше

За дев'ять місяців 2026 року місцеві бюджети України отримали 287,22 млн грн туристичного збору. Це на 23%, або на 53 млн грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше коштів надійшло до бюджетів Києва та Львівської області. Про це повідомляє «Опендатабот».

За дев'ять місяців 2026 року місцеві бюджети України отримали 287,22 млн грн туристичного збору.

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Де найбільше сплатили туристичного збору

За підсумками січня — вересня 2026 року Львівщина наздогнала Київ за обсягом надходжень від туристичного збору. Обидва регіони отримали по 55,21 млн грн, а різниця між ними становить лише близько 6 тис. грн.

Водночас темпи зростання суттєво відрізняються. У Києві надходження збільшилися на 8% за рік, тоді як у Львівській області — на 30%.

До четвірки регіонів із найбільшими надходженнями увійшли:

Київ — 55,21 млн грн;

Львівська область — 55,21 млн грн;

Івано-Франківська область — 40 млн грн;

Закарпатська область — 30,42 млн грн.

Разом ці чотири регіони забезпечили 63% усіх надходжень туристичного збору в Україні.

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Де надходження зростають найшвидше

Найбільше зростання туристичного збору за рік зафіксували в Рівненській області — на 47%.

Також суттєво збільшилися надходження на Закарпатті (+44%) та Черкащині (+43%).

Загалом порівняно з відповідним періодом 2021 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів зросли майже вдвічі.

Хто сплачує найбільше: компанії чи ФОПи

За даними «Опендатаботу», більшу частину туристичного збору перерахували компанії — 154,25 млн грн, або 54% загальної суми.

На фізичних осіб — підприємців припало 132,97 млн грн, або 46%.

Водночас у 16 регіонах основну частину надходжень забезпечують саме ФОПи. Найвища їхня частка зафіксована в Чернівецькій області — 87%.

Натомість у шести регіонах переважають надходження від компаній. Зокрема, у Києві юридичні особи забезпечили 81% туристичного збору.

Що таке туристичний збір

Туристичний збір — це місцевий податок, який сплачують особи під час тимчасового проживання в готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення.

Розмір ставки встановлює місцева влада, а кошти надходять до бюджетів відповідних громад.