НБУ скоротив кількість учасників фінринку: скільки банків та фінкомпаній працює в Україні

У жовтні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на шість установ — до 702. Водночас кількість банків із чинною банківською ліцензією залишилася незмінною — 59 установ. Про це повідомила пресслужба Національного банку України 10 листопада.

У жовтні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на шість установ — до 702.

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Скільки фінансових установ працює в Україні

За даними НБУ, станом на 1 листопада 2026 року на небанківському фінансовому ринку працювали:

365 фінансових компаній — проти 370 місяцем раніше;

43 ризикові страховики (non-life) та 10 компаній зі страхування життя (life);

один страховик зі спеціальним статусом;

96 ломбардів;

76 кредитних спілок;

один лізингодавець;

40 страхових брокерів;

70 колекторських компаній — проти 71 у вересні.

Таким чином, скорочення відбулося за рахунок п'яти фінансових компаній та однієї колекторської компанії. В інших сегментах кількість учасників не змінилася.

Кому НБУ анулював ліцензії

Протягом жовтня Національний банк анулював усі ліцензії п'яти фінансовим компаніям. Дві установи втратили ліцензії за власною ініціативою, ще три — примусово.

Крім того, регулятор примусово виключив із реєстрів п'ять фінансових компаній та одну колекторську.

Також одній фінансовій компанії НБУ розширив обсяг ліцензії на надання фінансових послуг, а іншій — виключив із ліцензії окремий вид послуг.

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Що змінилося на платіжному ринку

На відміну від небанківського фінансового ринку, кількість окремих категорій учасників платіжного ринку збільшилася.

Зокрема, кількість платіжних установ зросла із 17 до 18, а надавачів нефінансових платіжних послуг — із чотирьох до п'яти.

Водночас на ринку залишаються дев'ять фінансових установ із правом надавати платіжні послуги, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку.

Кількість комерційних агентів становить 103, а технологічних операторів платіжних послуг — 31.

Кількість платіжних систем, створених резидентами, не змінилася — їх 13. Також працюють 10 міжнародних платіжних систем.

Скільки звернень отримав Нацбанк

У жовтні НБУ отримав 219 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних і ліцензійних дій.

Найбільше звернень — 136 — стосувалися фінансових компаній та лізингодавців. Ще 50 запитів надійшли від страховиків, по 16 — від банків та від кредитних спілок і ломбардів. Одне звернення стосувалося платіжної установи.

Кількість банківських груп залишилася незмінною — 14, тоді як небанківських фінансових груп стало на дві більше — 42.