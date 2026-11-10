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10 листопада 2026, 11:54

Київ більше не найдорожчий: де в Україні оренда однокімнатної квартири коштує 34 тисячі гривень

У жовтні 2026 року Закарпатська область стала найдорожчим регіоном України за вартістю оренди однокімнатних квартир. За місяць медіанна ціна зросла на 17% — до 34 тис. грн. Водночас у Києві оренда подешевшала на 21% — до 26 тис. грн на місяць Про це свідчать результати дослідження маркетплейсу нерухомості DIM.RIA за жовтень.

У жовтні 2026 року Закарпатська область стала найдорожчим регіоном України за вартістю оренди однокімнатних квартир.
У жовтні вартість оренди однокімнатної квартири на Закарпатті перевищила столичний показник на 8 тис. грн, або майже на 31%.
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Де в Україні найдорожча оренда квартир

За даними аналітиків, у жовтні вартість оренди однокімнатної квартири на Закарпатті перевищила столичний показник на 8 тис. грн, або майже на 31%.

Для порівняння, у вересні медіанна орендна ставка в Києві становила 33 тис. грн, а в Закарпатській області — 29 тис. грн.

Найбільше річне подорожчання серед цих регіонів зафіксували на Тернопільщині — на 81%. В Івано-Франківській області ціни за рік зросли на 48%, у Вінницькій та Дніпропетровській — на 47%, у Львівській — на 24%.

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Скільки коштує оренда квартири в Києві

Попри суттєве зниження загального показника, ціни в районах столиці залишаються нерівномірними.

Найдорожчим є Печерський район, де оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 36,8 тис. грн на місяць.

Найдоступніші пропозиції — у Деснянському районі, де орендна ставка становить близько 12 тис. грн.

Таким чином, різниця між найдорожчим і найдешевшим районами столиці перевищує 24 тис. грн на місяць.

Де побільшало квартир для оренди

У жовтні кількість оголошень про оренду житла змінювалася нерівномірно.

Найбільше збільшення пропозиції зафіксували в Кіровоградській області — на 32%, Житомирській — на 30%, Волинській — на 25% та Запорізькій — на 24%.

Натомість на Закарпатті кількість оголошень скоротилася на 27%, у Сумській області — на 22%, Полтавській — на 21%.

У Києві та Київській області пропозиція зменшилася на 20%.

Читайте також: Мінус 13% за місяць: чому оренда в Бучі наздоганяє ціни на Оболоні

Що відбувається з попитом на оренду

За даними DIM.RIA, у жовтні попит на орендне житло знизився в усіх регіонах України.

Найсуттєвіше падіння зафіксували в Херсонській області — на 28%, Волинській та Миколаївській — по 27%, Сумській — на 23%, Кіровоградській — на 22%.

Водночас конкуренція за квартири в окремих західних регіонах залишається високою.

За показниками маркетплейсу, найбільше потенційних орендарів на одне оголошення припадає у Львівській області — 15. У Рівненській цей показник становить 14, Тернопільській — 13, Вінницькій — 12.

Таким чином, попри загальне зниження попиту, орендний ринок залишається нерівномірним: у частині регіонів квартири дорожчають навіть за скорочення інтересу до оренди.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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