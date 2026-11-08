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8 листопада 2026, 11:07

Оренда квартири з'їдає до 86% зарплати: у яких містах України житло найдорожче

Оренда однокімнатної квартири в центральних районах Києва, Івано-Франківська та Львова забирає від 76% до 86% середньої міської зарплати. За цим показником українські міста наближаються до Барселони та Мадрида, де витрати на житло в центрі становлять близько 74% середнього заробітку. Про це свідчать дані дослідження ЛУН Статистика та матеріали Ради ЄС.

Оренда однокімнатної квартири в центральних районах Києва, Івано-Франківська та Львова забирає від 76% до 86% середньої міської зарплати.
Оренда однокімнатної квартири в центральних районах Києва, Івано-Франківська та Львова забирає від 76% до 86% середньої міської зарплати.
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Де оренда забирає найбільше зарплати

Найвище навантаження серед проаналізованих центральних районів зафіксували у Печерському районі Києва.

За середньої вартості оренди 32 095 грн і зарплати 37 500 грн на оплату квартири потрібно витратити близько 86% місячного заробітку. Після цього залишається лише близько 5 400 грн на інші потреби.

Скільки зарплати забирає оренда в центрі

Частка середньої міської зарплати, яка йде на оренду однокімнатної квартири

Джерело: ЛУН Статистика. Показники стосуються окремих районів, а не середньої оренди в кожному місті.

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У центрі Івано-Франківська оренда коштує 24 144 грн за середньої зарплати 30 тис. грн, тобто близько 80% доходу.

У Галицькому районі Львова однокімнатна квартира обійдеться в середньому у 25 109 грн за зарплати 33 тис. грн — близько 76%.

Яка ситуація в інших містах

У Дніпрі та Одесі співвідношення вартості оренди до середньої зарплати нижче, проте навіть тут житло в центральних районах забирає майже половину заробітку.

У Центральному районі Дніпра цей показник становить 48%, а в Приморському районі Одеси — 46%.

У Богунському районі Житомира оренда становить 57% середньої міської зарплати.

У Харкові навантаження суттєво відрізняється залежно від району: 44% у Шевченківському та 29% у Київському. У Чернігові показник становить 29%, а в Сумах — 22%.

Як українські міста виглядають на тлі Європи

За дослідженням, опублікованим на сайті Ради ЄС, оренда квартири з однією спальнею у центрі Лісабона перевищує середню чисту зарплату місцевих мешканців.

Європейське місто

Європейські показники за 2025 рік. Джерело: Euronews на основі Deutsche Bank Research Institute, опубліковано Радою ЄС.

Отже, у центральному районі Львова оренда відносно зарплати коштує приблизно стільки ж, скільки в Барселоні або Мадриді. А на Печерську в Києві навантаження навіть вище.

Водночас це орієнтовне порівняння: європейські та українські дані охоплюють різні періоди, вибірки та показники доходів.

Яку частину зарплати варто витрачати на житло

На сайті Ради ЄС орієнтиром доступності оренди називають витрати до 30% зарплати.

Водночас у деяких центральних районах українських міст цей показник перевищений більш ніж удвічі.

За словами керівниці ЛУН Статистика Людмили Кірюхіної, нижча абсолютна вартість оренди не завжди означає доступніше житло. Насамперед важливо оцінювати, скільки коштів залишається після оплати квартири.

За такого співвідношення орендних витрат і зарплат людям, які винаймають житло самостійно, доводиться залишати значно менше грошей на харчування, транспорт та інші щоденні потреби.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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