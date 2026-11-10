Робота в Німеччині у 2026 році: які професії затребувані та хто може отримати «Блакитну карту ЄС»

У Німеччині зберігається дефіцит кваліфікованих працівників у медицині, інженерії, будівництві та низці інших галузей. Для іноземних спеціалістів, які відповідають вимогам програми «Блакитна карта ЄС» (EU Blue Card), діють пільгові умови працевлаштування. Зокрема, у 2026 році мінімальна річна зарплата для визначених дефіцитних професій становить 45 934,20 євро до оподаткування. Про це свідчать дані офіційного німецького порталу Make it in Germany, пише Аusnews.de.

У Німеччині зберігається дефіцит кваліфікованих працівників у медицині, інженерії, будівництві та низці інших галузей.

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Яких фахівців шукають у Німеччині

За даними Федерального агентства зайнятості Німеччини, у 2025 році дефіцит кадрів спостерігався у 157 професійних категоріях. Відповідний звіт оприлюднили у вересні 2026 року.

Найбільша потреба зберігається в медичних працівниках, фахівцях із догляду, будівельниках, представниках робітничих професій, вихователях, професійних водіях та кухарях.

Водночас до переліку спеціальностей, для яких передбачено знижений зарплатний поріг Blue Card, входять:

лікарі, стоматологи, ветеринари та фармацевти;

інженери й інші фахівці з природничих наук, технологій і математики;

архітектори та спеціалісти з просторового й транспортного планування;

окремі категорії медсестер, акушерок і педагогів із відповідною кваліфікацією;

керівники у виробництві, будівництві, логістиці, IT, медицині та освіті.

При цьому загальний статистичний перелік дефіцитних професій і перелік спеціальностей із пільговими умовами Blue Card не є тотожними.

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Яка зарплата потрібна для Blue Card

У 2026 році в Німеччині діють два основні зарплатні пороги для отримання «Блакитної карти ЄС»:

50 700 євро на рік брутто — стандартний поріг.

45 934,20 євро на рік брутто — для визначених дефіцитних професій за погодженням Федерального агентства зайнятості.

Знижений поріг також доступний випускникам, які отримали відповідну кваліфікацію менш ніж три роки тому, незалежно від галузі роботи.

Для отримання Blue Card зазвичай необхідно мати визнану або порівнювану з німецькою кваліфікацію та конкретну пропозицію роботи щонайменше на шість місяців.

Для окремих IT-фахівців передбачений виняток: вони можуть претендувати на Blue Card без формального диплома, якщо мають щонайменше три роки відповідного досвіду роботи протягом останніх семи років та виконують інші умови.

Коли можна отримати постійне проживання

Власники Blue Card можуть претендувати на постійний дозвіл на проживання в Німеччині за прискореною процедурою.

За наявності необхідних пенсійних внесків та інших установлених умов подати заяву можна після:

27 місяців кваліфікованої зайнятості — за знання німецької мови на рівні A1;

21 місяця — за знання мови на рівні B1.

Крім того, кваліфікація за дефіцитною професією може принести один додатковий бал у системі Chancenkarte — «Карти можливостей», яка дозволяє іноземцям шукати роботу в Німеччині.

Водночас належність професії до дефіцитних не гарантує автоматичного працевлаштування чи отримання дозволу на проживання. Кандидат повинен відповідати вимогам щодо кваліфікації, зарплати та інших умов відповідної міграційної програми.