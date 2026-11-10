Акції Nvidia обвалилися, поки фондовий ринок США зростав: компанія втратила майже $200 млрд

Акції американського виробника чипів Nvidia за підсумками торгів 9 листопада впали на 4,3%, що призвело до скорочення ринкової капіталізації компанії на $192 млрд. Падіння відбулося на тлі стрімкого зростання американського фондового ринку та повідомлень про внутрішнє розслідування щодо генерального директора компанії Дженсена Хуанга. Про це повідомляють Bloomberg і MarketWatch.

Акції американського виробника чипів Nvidia за підсумками торгів 9 листопада впали на 4,3%

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Чому падіння Nvidia стало аномалією

У понеділок, 9 листопада, індекс S&P 500 зріс на 2,3%, продемонструвавши найкращу денну динаміку з квітня. Технологічний Nasdaq Composite додав 2,7%.

Водночас акції Nvidia подешевшали на 4,3%, хоча протягом торгів падіння наближалося до 9%.

За даними Bloomberg, таке розходження є надзвичайно рідкісним. Із моменту включення Nvidia до S&P 500 у 2001 році лише двічі траплялося, щоб її акції втрачали щонайменше 4%, а сам індекс зростав на 2% або більше. Востаннє — у травні 2009 року.

Nvidia має вагу близько 6,7% у складі S&P 500, тому її котирування зазвичай суттєво впливають на загальну динаміку індексу.

За підрахунками MarketWatch, за останні 24 торгові дні ринкова вартість компанії скоротилася приблизно на $1,46 трлн.

Що стало причиною розпродажу акцій

Тиск на котирування посилився після того, як рада директорів Nvidia оголосила про незалежне розслідування щодо можливого використання іноземними спецслужбами особистих зв'язків гендиректора Дженсена Хуанга.

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Раніше американські медіа повідомили про його стосунки з Еліс Хуанг, колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. За інформацією The New York Times, американські спецслужби підозрюють жінку в переданні інформації Китаю.

Дженсен Хуанг підтвердив факт позашлюбних стосунків, проте заявив про готовність співпрацювати з розслідуванням.

У Nvidia наголосили, що наразі не мають підстав вважати, що конфіденційна інформація компанії або національна безпека США були скомпрометовані. Рада директорів також висловила підтримку керівнику, який продовжує виконувати свої обов'язки.

Скільки втратив Дженсен Хуанг

Падіння акцій позначилося і на особистих статках гендиректора Nvidia, якому належить близько 3,6% компанії.

За оцінками Forbes, протягом торгів 9 листопада Хуанг опустився з восьмого на десяте місце у світовому рейтингу мільярдерів.

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що особисто розмовляв із Хуангом. За словами Трампа, керівник Nvidia запевнив його, що не знав про ймовірні зв'язки жінки з китайською розвідкою.

Трамп також підтвердив, що обставини справи вивчає ФБР.