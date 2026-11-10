Акції Nvidia обвалилися, поки фондовий ринок США зростав: компанія втратила майже $200 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 листопада 2026, 9:16

Акції Nvidia обвалилися, поки фондовий ринок США зростав: компанія втратила майже $200 млрд

Акції американського виробника чипів Nvidia за підсумками торгів 9 листопада впали на 4,3%, що призвело до скорочення ринкової капіталізації компанії на $192 млрд. Падіння відбулося на тлі стрімкого зростання американського фондового ринку та повідомлень про внутрішнє розслідування щодо генерального директора компанії Дженсена Хуанга. Про це повідомляють Bloomberg і MarketWatch.

Акції американського виробника чипів Nvidia за підсумками торгів 9 листопада впали на 4,3%, що призвело до скорочення ринкової капіталізації компанії на $192 млрд.
Акції американського виробника чипів Nvidia за підсумками торгів 9 листопада впали на 4,3%
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому падіння Nvidia стало аномалією

У понеділок, 9 листопада, індекс S&P 500 зріс на 2,3%, продемонструвавши найкращу денну динаміку з квітня. Технологічний Nasdaq Composite додав 2,7%.

Водночас акції Nvidia подешевшали на 4,3%, хоча протягом торгів падіння наближалося до 9%.

За даними Bloomberg, таке розходження є надзвичайно рідкісним. Із моменту включення Nvidia до S&P 500 у 2001 році лише двічі траплялося, щоб її акції втрачали щонайменше 4%, а сам індекс зростав на 2% або більше. Востаннє — у травні 2009 року.

Nvidia має вагу близько 6,7% у складі S&P 500, тому її котирування зазвичай суттєво впливають на загальну динаміку індексу.

За підрахунками MarketWatch, за останні 24 торгові дні ринкова вартість компанії скоротилася приблизно на $1,46 трлн.

Що стало причиною розпродажу акцій

Тиск на котирування посилився після того, як рада директорів Nvidia оголосила про незалежне розслідування щодо можливого використання іноземними спецслужбами особистих зв'язків гендиректора Дженсена Хуанга.

Читайте також: Nvidia розпочала розслідування щодо гендиректора через можливі зв'язки з китайською розвідкою

Раніше американські медіа повідомили про його стосунки з Еліс Хуанг, колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. За інформацією The New York Times, американські спецслужби підозрюють жінку в переданні інформації Китаю.

Дженсен Хуанг підтвердив факт позашлюбних стосунків, проте заявив про готовність співпрацювати з розслідуванням.

У Nvidia наголосили, що наразі не мають підстав вважати, що конфіденційна інформація компанії або національна безпека США були скомпрометовані. Рада директорів також висловила підтримку керівнику, який продовжує виконувати свої обов'язки.

Скільки втратив Дженсен Хуанг

Падіння акцій позначилося і на особистих статках гендиректора Nvidia, якому належить близько 3,6% компанії.

За оцінками Forbes, протягом торгів 9 листопада Хуанг опустився з восьмого на десяте місце у світовому рейтингу мільярдерів.

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що особисто розмовляв із Хуангом. За словами Трампа, керівник Nvidia запевнив його, що не знав про ймовірні зв'язки жінки з китайською розвідкою.

Трамп також підтвердив, що обставини справи вивчає ФБР.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами