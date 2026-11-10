Binance попередила про закриття рахунків у країнах ЄС: кому потрібно вивести криптовалюту до 29 листопада

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance до 31 грудня 2026 року планує закрити частину рахунків клієнтів у країнах Європейського Союзу. Причина — завершення перехідного періоду європейського регулювання криптоактивів MiCA та відсутність у біржі необхідної авторизації. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на повідомлення користувачів і представника Binance.

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance до 31 грудня 2026 року планує закрити частину рахунків клієнтів у країнах Європейського Союзу

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У яких країнах закривають рахунки

За інформацією видання, повідомлення про необхідність вивести кошти отримали окремі клієнти біржі у Франції, Іспанії, Італії та Польщі.

Представник Binance підтвердив, що компанія поступово обмежує послуги для користувачів, яких стосуються зміни.

Для таких рахунків уже заблоковано можливість поповнення, однак виведення криптовалютних і фіатних коштів залишається доступним.

Важливо: йдеться не про закриття всіх рахунків Binance у Європі, а про певні категорії користувачів, які отримали відповідні повідомлення.

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Які комісії запроваджують

Згідно з електронними листами, про які повідомили користувачі, з 29 листопада Binance почне стягувати щомісячну комісію за залишки криптовалюти на рахунках, що підлягають закриттю.

0,025% або 10 USDC

Щомісячна комісія — застосовуватиметься більша із двох сум.

Перше списання заплановане протягом трьох днів після 29 листопада, друге — після 24 грудня.

Якщо залишок на рахунку менший за розмір комісії, з нього можуть списати всі наявні кошти.

Наприклад, за залишку в 1 000 USDC комісія становитиме 10 USDC, оскільки розраховані 0,025% дорівнюють лише 0,25 USDC.

Чому Binance обмежує роботу в ЄС

Причиною є європейський регламент Markets in Crypto-Assets (MiCA), який встановлює єдині правила роботи криптовалютних компаній.

Для надання відповідних послуг клієнтам Євросоюзу криптопровайдери мають отримати авторизацію в одній із країн-членів ЄС.

Французький регулятор AMF підтверджує, що реєстрація Binance France, яка діяла з травня 2022 року, автоматично припинилася 2 липня 2026 року після завершення перехідного періоду MiCA.

У червні Binance також відкликала заявку на отримання ліцензії в Греції. Компанія заявляє, що продовжує працювати над авторизацією в іншій країні Євросоюзу.

Що робити клієнтам Binance

Користувачам, які отримали повідомлення про закриття рахунку, варто перевірити його справжність безпосередньо в офіційному застосунку або на сайті Binance.

Для таких клієнтів ключові дати:

29 листопада 2026 року — початок нарахування комісій на залишки.

31 грудня 2026 року — заплановане закриття рахунків, на які поширюються обмеження.

Після 31 грудня залишки криптоактивів можуть перевести в статус неактивних, конвертувати або перемістити згідно з умовами біржі.

При цьому представник Binance запевнив, що активи користувачів залишаються доступними для виведення, а раптового блокування коштів не передбачено.