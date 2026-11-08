Газ на АЗС може злетіти до 67 грн за літр: Куюн попередив про нове подорожчання

Вартість скрапленого автомобільного газу в Україні найближчими двома тижнями може зрости до 63−67 грн за літр. Основними причинами є дефіцит ресурсу на європейському ринку та підвищення закупівельних цін. Водночас ситуація з бензином залишається стабільною. Про це в ефірі День.LIVE заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Вартість скрапленого автомобільного газу в Україні найближчими двома тижнями може зрости до 63–67 грн за літр.

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Чому дорожчає автогаз

За словами експерта, у жовтні скраплений газ подорожчав на 20%, а на листопад один із європейських виробників заявив про додаткове підвищення цін на 15%.

Це може спричинити нову хвилю подорожчання на українських АЗС уже протягом найближчих двох тижнів.

Куюн зазначив, що через високі закупівельні ціни деякі компанії вже відмовляються від придбання додаткових партій газу, побоюючись, що не зможуть реалізувати його за такою вартістю.

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Скільки зараз коштує пальне

За даними «Мінфіну», станом на 6 листопада середні ціни на пальне в Україні становили:

Таким чином, у разі реалізації прогнозу Куюна автогаз може подорожчати ще приблизно на 3−7 грн за літр від рівня 6 листопада.

Що буде з цінами на бензин

За словами Куюна, ситуація на ринку бензину залишається найбільш стабільною серед основних видів пального.

Експерт пояснює це збалансованістю постачання та споживання. Окремі мережі АЗС уже почали знижувати ціни, однак говорити про загальне здешевлення бензину поки зарано.

Водночас ризики подальшого зростання вартості скрапленого газу залишаються високими через ситуацію на європейському ринку.