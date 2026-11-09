Долар знову пішов угору: який курс встановив Нацбанк на 10 листопада

На вівторок, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,41 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 9 копійок — 9 листопада її курс становив 45,32 грн.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Офіційний курс євро на 10 листопада встановлено на рівні 50,81 грн. За день європейська валюта додала 17 копійок — напередодні її курс становив 50,64 грн.

Таким чином, після зниження на початку тижня долар і євро відновили зростання, а гривня послабилася щодо обох валют.

Читайте також: Що буде з доларом і євро 9−14 листопада: прогноз курсу валют