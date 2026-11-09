Як заробити на штучному золоті: 3 неочевидні акції, що ділять $4,5 млрд інвестицій

Сучасна наука перетворила алхімію на реальність: компанії на кшталт Marathon Fusion всерйоз досліджують отримання золота з ртуті на термоядерних станціях. І хоча акції самих розробників закриті для приватного капіталу, в цю індустрію лише за 10 місяців 2026 року влили шалені $4,48 млрд.

Як інвестору зайти через «чорний хід» і заробити на цій золотій лихоманці, скуповуючи акції 3 публічних компаній — від японських виробників супермагнітів до європейських гігантів із портфелем замовлень на €1,6 млрд.

Що пропонує Marathon і де тут можливість для інвестора

Marathon розробляє системи очищення та повторного використання палива для майбутніх термоядерних електростанцій. Такі станції мають виробляти енергію завдяки злиттю атомних ядер. Компанія досліджує, чи можна використати цей процес ще й для перетворення ртуті на золото. Тоді власники станцій отримували б додаткову виручку від продажу металу.

Проте спочатку потрібно довести, що золото можна виробляти у великих обсягах за прийнятною ціною. Важливий і час до його продажу: через радіоактивні домішки отриманий метал може потребувати багаторічного зберігання. Поки ці питання не вирішені, розраховувати на швидкий дохід від такого виробництва передчасно.

Водночас дослідження та будівництво установок уже потребують спеціальних матеріалів, потужних магнітів і систем охолодження. Їхні постачальники отримують замовлення задовго до того, як електростанції почнуть продавати енергію. Саме тут виникає зрозуміла інвестиційна можливість: оцінити компанії, які забезпечують розробників необхідним обладнанням.

Marathon залишається приватною компанією, акції якої не торгуються на біржі. Натомість серед постачальників є публічні компанії з доступними фінансовими результатами та конкретними контрактами. Їхні перспективи можна аналізувати окремо від успіху експериментів із золотом.

Три компанії, до яких варто придивитися

Кошти на розвиток галузі вже надходять. За даними галузевого опитування, 56 термоядерних компаній залучили $4,48 млрд за неповні десять місяців 2026 року. Частина цих грошей спрямовується на дослідження та будівництво, створюючи попит на продукцію постачальників.

Fujikura: матеріали для потужних магнітів

Японська Fujikura виробляє спеціальну стрічку, з якої виготовляють магніти для термоядерних установок. Магніти допомагають утримувати надзвичайно гарячу речовину, всередині якої відбувається реакція. Компанія уклала довгострокову угоду з Commonwealth Fusion Systems на постачання понад 10 000 км такої стрічки для майбутніх електростанцій ARC. Під цей попит Fujikura розширює виробництво.

Для інвестора це конкретна підстава вивчити її акції: компанія має велике замовлення, виконання якого може збільшити продажі. Її замовник будує термоядерні станції, тому цей контракт не залежить від успіху золотого експерименту Marathon. Водночас на загальні результати Fujikura впливають й інші напрями, зокрема оптичні комунікації. Внесок нового контракту потрібно оцінювати в масштабах усього бізнесу.

Air Liquide: охолодження складного обладнання

Термоядерним установкам потрібні системи, які підтримують дуже низькі температури для роботи окремих компонентів. Французька Air Liquide вже створила такі системи для міжнародного термоядерного проєкту ITER.

Досвід виконання складного замовлення може допомогти компанії отримувати наступні контракти в міру будівництва нових установок. Саме це робить її цікавою для спостереження. Однак поки немає підстав стверджувати, що термоядерне обладнання стане визначальним джерелом прибутку всієї Air Liquide. Для оцінки її акцій важливі розмір і прибутковість майбутніх замовлень.

IBA: обладнання для медицини

Marathon досліджує також отримання медичних ізотопів. Це різновиди хімічних елементів, які використовують у діагностиці та лікуванні. Для їх виробництва потрібні спеціальні установки, а для застосування в медицині — обладнання для виготовлення препаратів. На цьому ринку працює бельгійська IBA. Вона продає прискорювачі та обладнання для радіофармацевтики. У першому півріччі 2026 року виручка групи зросла на 6%, до €323,7 млн. Скоригований операційний прибуток становив €17,6 млн, а портфель замовлень на обладнання та послуги сягнув приблизно €1,6 млрд.

Інвестиційна можливість тут пов’язана з розширенням медичного ринку: для виробництва та застосування нових препаратів потрібне обладнання. IBA вже має бізнес, фінансові результати якого можна аналізувати незалежно від розробок Marathon. Водночас пов’язана з IBA компанія PanTera сама розвиває виробництво медичних ізотопів. Для цього напряму поява нових виробників означатиме посилення конкуренції. Тому перспективи продажу обладнання та виробництва самих речовин потрібно оцінювати окремо.

Як оцінити ці акції перед купівлею

Наявність замовлень дає підставу придивитися до компанії. Наступний крок — з’ясувати, скільки грошей їй доведеться витратити, щоб ці замовлення виконати. Будівництво нових цехів і закупівля обладнання можуть потребувати значних вкладень та відтермінувати фінансову віддачу для акціонерів.

Важлива й ціна самих акцій. Якщо інвестори вже очікують швидкого зростання продажів і прибутків, ці очікування можуть бути враховані в котируваннях. Тоді навіть успішний розвиток бізнесу не обов’язково забезпечить високу дохідність покупки. Перспективну технологію варто оцінювати разом із витратами компанії та ціною, яку ринок просить за її майбутні результати.