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9 листопада 2026, 16:02

Оренда квартири з дітьми: скільки українських сімей мають проблеми з пошуком житла

Майже половина українців, які мають досвід оренди житла з дітьми, стикалися з труднощами під час пошуку квартири. Водночас у 56% опитаних орендарів не було жодного випадку пошкодження житла чи майна дітьми. Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість за третій квартал 2026 року.

Майже половина українців, які мають досвід оренди житла з дітьми, стикалися з труднощами під час пошуку квартири.
Майже половина українців, які мають досвід оренди житла з дітьми, стикалися з труднощами під час пошуку квартири.
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Скільки українців орендують житло з дітьми

За результатами опитування, 51% респондентів уже орендували житло або перебували в процесі оформлення оренди. Ще 19% планували винайняти квартиру протягом найближчих 2−3 місяців, а 14% — упродовж 4−6 місяців.

При цьому 51% опитаних мали досвід оренди житла з дітьми.

Серед тих, хто орендував житло з дітьми, 41% повідомили про певні труднощі під час пошуку, а ще 8% назвали цей процес дуже складним.

Водночас 34% респондентів зазначили, що пошук був не дуже складним, а для 16% він виявився легким.

Чи часто діти пошкоджують орендоване житло

Одне з поширених побоювань власників квартир — можливе пошкодження майна дітьми.

Однак результати опитування свідчать, що більшість орендарів із такими ситуаціями не стикалися.

За словами керівниці розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, на ринку досі існує упередження, що наявність дітей автоматично підвищує ризик пошкодження житла.

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Водночас відповідальність орендарів значно більше залежить від їхнього ставлення до майна та дотримання домовленостей, ніж від наявності дітей у родині.

Як орендарі компенсують пошкодження

За даними дослідження, якщо пошкодження все ж траплялися, питання найчастіше вирішували безпосередньо між власником та орендарями.

Серед опитаних, які повідомили про способи врегулювання:

  • 35% частково замінювали або ремонтували пошкоджені речі.
  • 29% повністю замінювали майно.
  • 19% компенсували його вартість.
  • 14% покривали витрати коштом застави.
  • У 4% випадків власники не вимагали компенсації.

Чи допомагають рієлтори знайти житло

Опитування також показало, що українці звертаються по допомогу до посередників.

Серед респондентів, які користувалися послугами рієлторів, 29% зазначили, що фахівець повністю допоміг знайти квартиру, ще 29% — що допоміг частково.

У OLX радять орендарям і власникам заздалегідь узгоджувати умови проживання, відповідальність за можливі пошкодження та порядок компенсації.

Ці домовленості варто фіксувати в договорі оренди, щоб зменшити ризики непорозумінь між сторонами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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