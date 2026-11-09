Bitcoin на роздоріжжі: мінімальний ризик проти великої корекції

З іншого боку, вельми перспективним сценарієм видається й корекційне зниження монети до рівня підтримки 65000. Саме там проходить раніше пробита «лінія шиї» великої розворотної фігури «перевернута голова з плечима», яку після впевненого пробою вгору ринок так жодного разу й не протестував.

Головним фундаментальним драйвером для виходу з «прапора» вгору на ретест максимумів виступає сильний інституційний базис, сформований до початку листопадової фіксації. Попри нинішнє затишшя на вихідних, довгостроковий ефект весняного халвінгу та курс світових центробанків на глобальне пом’якшення монетарної політики й далі обмежують вільну ринкову пропозицію монет. Якщо спотовий попит активізується й поверне ціну вище проміжного опору 76300−77700, великі гравці утвердяться в думці, що рівень 75000 — це залізобетонна підлога для нового бичачого ривка в бік 87000.

Приводом для повноцінного падіння до 65000 виступає затяжний технічний тиск: монета ризикує закрити в червоній зоні п’ятий тиждень поспіль. Масла у вогонь підливають зафіксовані на початку листопада рекордні відтоки з американських спотових Bitcoin-ETF (чистий мінус становив близько $1.28 млрд), а також масштабний вихід у кеш довгострокових власників. Крім того, тріумф демократів на проміжних виборах у США додає нервозності криптоіндустрії, оскільки може ускладнити ухвалення лояльного до цифрових активів законодавства. Якщо інституціонали продовжать скорочувати позиції, закриття позицій на ф’ючерсному ринку швидко відправить BTC тестувати «лінію шиї» в районі 65000.

Олег Свиргун, аналітик брокерської компанії Tickmill

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