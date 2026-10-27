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27 жовтня 2026, 12:14

Світова економіка перевищить $128 трлн: яке місце посіла Україна у рейтингу МВФ

За підсумками 2026 року обсяг світової економіки, за прогнозами, перевищить $128 трлн, що приблизно на $20 трлн більше, ніж у 2023 році. Найбільшими економіками залишаються США та Китай, на які разом припадає понад 42% світового ВВП. Україна посідає 57-ме місце у світовому рейтингу. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на жовтневий прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) World Economic Outlook.

За підсумками 2026 року обсяг світової економіки, за прогнозами, перевищить $128 трлн, що приблизно на $20 трлн більше, ніж у 2023 році.
Україна посідає 57-ме місце у світовому рейтингу.
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Найбільші економіки світу

США очолюють рейтинг із прогнозованим номінальним ВВП у $32,64 трлн. Це приблизно чверть світової економіки.

На другому місці Китай із показником $21,55 трлн. Його економіка більш ніж учетверо перевищує економіку Німеччини, яка посідає третю сходинку.

До п'ятірки найбільших економік також входять Японія та Велика Британія.

Топ-10 країн за номінальним ВВП у 2026 році

Джерело: IMF World Economic Outlook, жовтень 2026 року

Примітно, що економіка США перевищує сукупний ВВП Німеччини, Японії, Великої Британії, Індії та Франції. Водночас лише чотири країни — США, Китай, Німеччина та Японія — забезпечують приблизно половину світового економічного виробництва.

Україна посіла 57-ме місце

Згідно з жовтневими прогнозами МВФ, номінальний ВВП України у 2026 році становитиме $229,41 млрд. Це забезпечує країні 57-му позицію у світовому рейтингу.

Україна розташувалася між Іраком, економіка якого оцінюється у $245,23 млрд, і Катаром із показником $203,04 млрд.

Прогноз реального зростання української економіки у 2026 році становить 1%.

Що підтримує найбільші економіки

Одним із ключових драйверів американської економіки стали масштабні інвестиції у штучний інтелект. Вони стимулюють попит на сервери, напівпровідники, центри обробки даних, програмне забезпечення та енергетичну інфраструктуру.

Це створює додаткові можливості для азійських виробників технологічного обладнання, які постачають комплектуючі американським компаніям.

У Китаї важливу роль відіграє високотехнологічне виробництво. За перші дев'ять місяців 2026 року економіка країни зросла на 4,6% у річному вимірі, а виробництво у високотехнологічних галузях збільшилося на 14,3%.

Водночас китайська економіка продовжує відчувати негативний вплив кризи нерухомості та слабкого внутрішнього попиту. Інвестиції у розвиток нерухомості протягом перших трьох кварталів скоротилися більш ніж на 20%.

Що важливо знати

Рейтинг складений за номінальним ВВП, тобто вартістю вироблених товарів і послуг у поточних доларах США за ринковим валютним курсом.

Цей показник не враховує різницю в купівельній спроможності валют і не відображає безпосередньо рівень добробуту населення.

Крім того, наведені дані за 2026 рік є прогнозними, а не остаточними підсумками року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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