Українці різко збільшили попит на валюту: дефіцит готівки досяг історичного рекорду

На українському валютному ринку зберігається підвищений попит на долари. За наведеними в аналітичному огляді розрахунками, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку становив $228,62 млн, а на готівковому ринку досяг рекордних $75,38 млн. Водночас ажіотаж поступово почав слабшати. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На українському валютному ринку зберігається підвищений попит на долари.

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Що відбувається на міжбанку

Попит на безготівкову валюту залишається високим через збільшення гривневої ліквідності, бюджетні виплати та потреби підприємств у фінансуванні імпорту.

За даними аналітичного огляду, середньодобові показники за тиждень становили:

Попри скорочення дефіциту на 5,8%, він залишився одним із найбільших за всю історію спостережень, згідно з оцінкою автора огляду.

Одним із чинників зростання попиту стали значні бюджетні виплати. Зокрема, за наведеними даними, 23 жовтня Казначейство перерахувало державним підрядникам 63,9 млрд грн — більш ніж уп'ятеро вище звичайного середньодобового рівня.

Це збільшило обсяг гривні на ринку та могло посилити попит на валюту для закупівлі імпортних товарів, обладнання й пального.

Водночас автор аналізу вважає, що бюджетні виплати стали радше передумовою для зміни валютного курсу, а не її безпосередньою причиною.

На готівковому ринку встановлено рекорд

На готівковому валютному ринку дисбаланс виявився ще відчутнішим.

За оцінкою автора огляду, це найбільший середньодобовий дефіцит готівкової валюти за історію його спостережень.

Зростання дисбалансу було зумовлене не лише високим попитом, а й різким скороченням продажу валюти населенням. Частина власників доларів утримувалася від обміну, очікуючи подальшого підвищення курсу.

На піку ажіотажу курси банків та обмінників суттєво розійшлися: за наведеними даними, долар у банках коштував близько 46,40 грн, тоді як в окремих обмінниках — до 47 грн.

Що могло спричинити валютний ажіотаж

Серед можливих чинників автор огляду називає кібератаку на криптовалютну біржу Binance.

Компанія підтвердила серйозний інцидент безпеки 29 жовтня 2026 року, після якого тимчасово обмежила виведення частини активів. Відновлення операцій відбувалося поетапно з 1 листопада.

На думку аналітика, обмеження могли сформувати відкладений попит на готівкову валюту серед користувачів криптовалютних сервісів.

Ще одним можливим чинником він називає операцію НАБУ та САП «Карфаген», у межах якої правоохоронці повідомили про викриття злочинної організації, пов'язаної, за версією слідства, із шахрайськими колцентрами та незаконним бізнесом.

Водночас підтверджених даних про безпосередній вплив цих подій на український валютний ринок немає. Припущення про переведення коштів фігурантів розслідування в готівкову валюту залишаються неперевіреними.

Коли попит був найбільшим

За наведеними в огляді даними, 2 листопада було зафіксовано особливо високий чистий попит:

$78,8 млн — на готівковому ринку;

$106,15 млн — на безготівковому ринку.

Автор огляду пов'язує стрибок безготівкового попиту, зокрема, з оновленням місячних лімітів на валютні операції на початку листопада.

Водночас уже з вівторка ситуація почала поступово стабілізуватися, а попит — знижуватися.