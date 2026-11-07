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7 листопада 2026, 13:42

Українці різко збільшили попит на валюту: дефіцит готівки досяг історичного рекорду

На українському валютному ринку зберігається підвищений попит на долари. За наведеними в аналітичному огляді розрахунками, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку становив $228,62 млн, а на готівковому ринку досяг рекордних $75,38 млн. Водночас ажіотаж поступово почав слабшати. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На українському валютному ринку зберігається підвищений попит на долари.
На українському валютному ринку зберігається підвищений попит на долари.
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Що відбувається на міжбанку

Попит на безготівкову валюту залишається високим через збільшення гривневої ліквідності, бюджетні виплати та потреби підприємств у фінансуванні імпорту.

За даними аналітичного огляду, середньодобові показники за тиждень становили:

Попри скорочення дефіциту на 5,8%, він залишився одним із найбільших за всю історію спостережень, згідно з оцінкою автора огляду.

Одним із чинників зростання попиту стали значні бюджетні виплати. Зокрема, за наведеними даними, 23 жовтня Казначейство перерахувало державним підрядникам 63,9 млрд грн — більш ніж уп'ятеро вище звичайного середньодобового рівня.

Це збільшило обсяг гривні на ринку та могло посилити попит на валюту для закупівлі імпортних товарів, обладнання й пального.

Водночас автор аналізу вважає, що бюджетні виплати стали радше передумовою для зміни валютного курсу, а не її безпосередньою причиною.

На готівковому ринку встановлено рекорд

На готівковому валютному ринку дисбаланс виявився ще відчутнішим.

За оцінкою автора огляду, це найбільший середньодобовий дефіцит готівкової валюти за історію його спостережень.

Зростання дисбалансу було зумовлене не лише високим попитом, а й різким скороченням продажу валюти населенням. Частина власників доларів утримувалася від обміну, очікуючи подальшого підвищення курсу.

На піку ажіотажу курси банків та обмінників суттєво розійшлися: за наведеними даними, долар у банках коштував близько 46,40 грн, тоді як в окремих обмінниках — до 47 грн.

Що могло спричинити валютний ажіотаж

Серед можливих чинників автор огляду називає кібератаку на криптовалютну біржу Binance.

Компанія підтвердила серйозний інцидент безпеки 29 жовтня 2026 року, після якого тимчасово обмежила виведення частини активів. Відновлення операцій відбувалося поетапно з 1 листопада.

На думку аналітика, обмеження могли сформувати відкладений попит на готівкову валюту серед користувачів криптовалютних сервісів.

Ще одним можливим чинником він називає операцію НАБУ та САП «Карфаген», у межах якої правоохоронці повідомили про викриття злочинної організації, пов'язаної, за версією слідства, із шахрайськими колцентрами та незаконним бізнесом.

Водночас підтверджених даних про безпосередній вплив цих подій на український валютний ринок немає. Припущення про переведення коштів фігурантів розслідування в готівкову валюту залишаються неперевіреними.

Коли попит був найбільшим

За наведеними в огляді даними, 2 листопада було зафіксовано особливо високий чистий попит:

  • $78,8 млн — на готівковому ринку;
  • $106,15 млн — на безготівковому ринку.

Автор огляду пов'язує стрибок безготівкового попиту, зокрема, з оновленням місячних лімітів на валютні операції на початку листопада.

Водночас уже з вівторка ситуація почала поступово стабілізуватися, а попит — знижуватися.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
TAN72
TAN72
7 листопада 2026, 15:54
#
Люди научились думать, а не слушать телемарахвон.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2026, 18:03
#
«Люди научились думать…»

Однозначно научились, и возможно поэтому, как стадо баранов,
кинулись скупать доллар США по курсу 47+
+
+15
lider2000
lider2000
7 листопада 2026, 18:35
#
Не научились, выберут очередного голобородька, запомните этот твит.
+
0
Pasha1233
Pasha1233
7 листопада 2026, 17:45
#
«Ніяких переговорів до закінчення війни»: в Європі скептично сприйняли заяви Трампа та Кушнера про «велику угоду» з РФ" Капець, путлер вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось і гинемо одні ми, коли нас туди навіть не беруть, і вони ще й хочуть заборонити нам вести перемовини. Мабуть, дуже сподобалось.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2026, 18:04
#
Не скигліть — ви ще не загинули
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2026, 18:08
#
НБУ 5 листопада провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту
для підкріплення їхніх кас. Попит на такі операції з боку банків і надалі є помірним.
Це свідчить про достатній запас готівкової іноземної валюти у фінансовій системі.
Результати операцій 5 листопада:
▪️загальний оголошений обсяг — 50 млн дол. США та 50 млн євро;
▪️загальний обсяг заявок — 40 млн дол. США та 9 млн євро;
▪️заявки задоволені в повному обсязі.

Загалом за підсумками 03−05 листопада 2026 року оголошена в межах операцій
пропозиція валюти суттєво перевищувала фактичний попит з боку банків.

Якщо у банків був помірний попит на готівкову валюту,
то тема про дефіцит готівкової валюти в банках не відповідає дійсності.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2026, 18:16
#
НБУ 4 листопада превентивно провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас. Попит на такі операції з боку банків залишається помірним, що свідчить про достатній запас готівкової іноземної валюти у фінансовій системі.
Результати операцій 4 листопада :
▪️загальний оголошений обсяг — 50 млн дол. США та 50 млн євро;
▪️загальний обсяг заявок — 40 млн дол. США та 21,4 млн євро;
▪️заявки задоволені в повному обсязі.

Загалом за підсумками 3 та 4 листопада 2026 року оголошена в межах операцій
пропозиція валюти більш ніж втричі перевищувала фактичний попит з боку банків.
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