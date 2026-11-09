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9 листопада 2026, 8:25

Чехія змінює правила пенсійних накопичень: батькам платитимуть за заощадження для дітей

Чеський уряд схвалив законопроєкт про реформування добровільних пенсійних накопичень. Його мета — зробити заощадження на старість привабливішими, зокрема для молоді, та заохотити громадян починати відкладати гроші якомога раніше. Нижня палата парламенту Чехії вже проголосувала за реформу 6 листопада 2026 року.

Чеський уряд схвалив законопроєкт про реформування добровільних пенсійних накопичень.
Чехія змінює правила пенсійних накопичень
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Одна з пропозицій — дозволити батькам відкривати пенсійні накопичення для дітей. Вони зможуть вносити від 100 чеських крон на місяць, а держава додаватиме ще 20 крон. Для молоді віком до 30 років державну підтримку пропонують збільшити до 40% від суми внеску.

Такий підхід має заохотити людей формувати пенсійний капітал із раннього віку. Що довше кошти перебувають в інвестиціях, то більше часу вони мають для потенційного зростання.

Ще одна новація — зміна інвестиційної стратегії залежно від віку вкладника. На початку накопичення, коли до виходу на пенсію залишається багато років, фонди зможуть спрямовувати більшу частину коштів в активи з вищим потенціалом дохідності, але й більшими ризиками. З наближенням пенсійного віку структура інвестицій поступово змінюватиметься на користь консервативніших інструментів.

Також у Чехії хочуть зменшити витрати на управління пенсійними накопиченнями. Для більшості фондів пропонують скасувати комісію за інвестиційний результат, а плату за управління обмежити 0,5% на рік. Це має допомогти вкладникам зберегти більшу частину доходу: на тривалому проміжку навіть невеликі регулярні комісії можуть суттєво скоротити кінцеву суму накопичень.

Пенсійні накопичення в Чехії та Україні

Масштаби добровільного пенсійного накопичення в Чехії значно перевищують українські. Активи чеських пенсійних фондів становлять близько 9% ВВП країни, тоді як в Україні цей показник не досягає 0,1%.

Водночас чеський досвід не можна механічно переносити на українську пенсійну систему. Країни мають різні економічні умови та проблеми у сфері пенсійного забезпечення. Однак базовий принцип залишається спільним: громадяни повинні мати фінансовий стимул самостійно накопичувати на старість, а держава — гарантувати зрозумілі правила роботи пенсійних фондів і належний захист заощаджень.

В Україні відповідні зміни також пропонують запровадити через розвиток добровільного пенсійного забезпечення. Для цього зареєстровано пакет законопроєктів № 15570, № 15571 та № 15572 про добровільні пенсійні фонди.

Читайте також: Пенсії українців, яким понад 100 років: скільки отримують 108-річна жінка та 105-річний чоловік

Як наголошує народний депутат Данило Гетманцев, ініціатива не передбачає заміни державної пенсії. Її завдання — створити для українців додатковий механізм накопичення коштів, якими вони зможуть скористатися після завершення трудової діяльності. Що раніше запрацюють надійні правила такого накопичення, то більше часу матимуть громадяни для формування власного пенсійного капіталу.

Як ми писали: Українцям можуть залишити лише чверть пенсії: за яких умов держава зменшує виплати



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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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