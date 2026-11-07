Роботодавці скорочують найм: де в Україні найбільше впала кількість вакансій

У жовтні 2026 року кількість нових вакансій в Україні скоротилася на 10,5% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Найбільше падіння зафіксовано у роздрібній торгівлі — на 27,7%. Про це йдеться у жовтневому Інфляційному звіті Національного банку України.

Найбільше падіння зафіксовано у роздрібній торгівлі — на 27,7%.

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Чому роботодавці скорочують найм

За оцінкою НБУ, посилення російських атак на енергетичну, виробничу та іншу інфраструктуру призвело до певного охолодження ринку праці.

Попит підприємств на працівників послабився насамперед у містах, які найбільше постраждали від обстрілів, зокрема у Києві, Дніпрі та Одесі.

Скорочення кількості нових вакансій поглиблювалося протягом серпня — жовтня.

Джерела: жовтневий Інфляційний звіт НБУ та вересневі дані, наведені в макроекономічному огляді регулятора.

Дефіцит кадрів залишається проблемою

На тлі зменшення попиту на робочу силу підприємства дещо рідше називали нестачу персоналу серед основних перешкод для збільшення виробництва.

Водночас, за оцінкою НБУ, загальний дефіцит працівників залишається відчутним через міграцію населення та мобілізаційні процеси.

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