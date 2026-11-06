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6 листопада 2026, 12:42

503,7 млн грн забрали з обслуговування держборгу і спрямували на органи влади

Наприкінці року Кабінет міністрів спрямував додаткові 748 млн грн на забезпечення роботи державних органів. Для цього уряд скоротив на 503,7 млн грн видатки на обслуговування державного боргу та збільшив фінансування відповідної бюджетної програми. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Наприкінці року Кабінет міністрів спрямував додаткові 748 млн грн на забезпечення роботи державних органів.
Уряд перерозподіляє бюджетні кошти
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За її словами, перерозподіл коштів відбувся відповідно до розпорядження Кабміну № 1133-р від 28 жовтня. Спочатку уряд зменшив фінансування програми обслуговування державного боргу на 503,7 млн грн, а на таку саму суму збільшив видатки за програмою «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади».

Згодом із цієї програми розподілили 748 млн грн між кількома державними установами та органами влади. Найбільші суми передбачили для:

  • Апарату Верховної Ради — 219,1 млн грн;

  • Харківської ОДА — 121,6 млн грн;

  • Херсонської ОДА — 115,3 млн грн;

  • Сумської ОДА — 93,9 млн грн;

  • Миколаївської ОДА — 56,9 млн грн;

  • Одеської ОДА — 56,9 млн грн;

  • Чернігівської ОДА — 26,5 млн грн.

Фінансування також отримають Запорізька ОДА, Офіс Військового омбудсмана, Міністерство у справах ветеранів та Міністерство юстиції.

Із загального обсягу перерозподілених коштів 435,5 млн грн призначено безпосередньо на оплату праці працівників державних органів.

Читайте також: Звідки взяли гроші на нові виплати: Южаніна звернула увагу на перерозподіл 17,5 млрд грн

Южаніна звернула увагу, що частина фінансування має забезпечити роботу органів влади у прифронтових областях. Гроші, зокрема, можуть спрямовуватися на зарплати працівників, а також на виплати у разі звільнення через реорганізацію установ.

Водночас депутатка поставила під сумнів якість бюджетного планування. На її думку, виникає питання, чому наприкінці року державним органам не вистачає сотень мільйонів гривень на поточне утримання і ці кошти доводиться знаходити шляхом скорочення інших бюджетних видатків.

Вона також звернула увагу на те, скільки подібних перерозподілів уряд може провести до кінця року.

Як ми писали: Податковий борг в Україні перевищив 306 млрд грн: за час великої війни він зріс майже утричі

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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