НБУ знову провів операції з готівковою валютою: скільки запросили банки

Українські банки мають достатні запаси готівкової іноземної валюти для задоволення попиту населення. Про це свідчать результати операцій Національного банку з обміну безготівкових доларів та євро на готівку, проведених 4 листопада 2026 року. Попит банків виявився помірним, а всі подані заявки були задоволені. Про це повідомляє НБУ.

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Скільки валюти отримали банки

4 листопада Нацбанк запропонував банкам для підкріплення кас $50 млн та €50 млн.

Загалом в операціях узяли участь чотири банки. Їхні заявки були задоволені в повному обсязі.

За підсумками 3−4 листопада оголошена Нацбанком пропозиція готівкової валюти більш ніж утричі перевищила фактичний попит банків.

У НБУ наголошують, що такі результати підтверджують відсутність системного дефіциту готівкових доларів та євро у фінансовій системі.

Що відбувається з курсом долара

Регулятор також звернув увагу на зміцнення гривні.

Офіційний курс долара, розрахований НБУ 4 листопада на наступний день, становить 45,50 грн/$. Водночас курс продажу готівкового долара за підсумками середи знизився до 46,40 грн/$.

У Нацбанку нагадали, що режим керованої гнучкості передбачає коливання курсу гривні в обидва боки — як послаблення, так і зміцнення.

Чи проводитиме НБУ нові операції

Попри відсутність системних проблем із готівковою валютою, Нацбанк планує провести аналогічні операції 5 листопада.

За поясненням регулятора, це превентивний захід, який дозволяє підтримувати достатній запас доларів та євро в касах банків для задоволення потреб клієнтів.

Важливо: обмін безготівкової валюти банків на готівкову не впливає на обсяг міжнародних резервів України, оскільки йдеться про зміну форми валютних коштів, а не про валютні інтервенції НБУ.

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Що кажуть експерти

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, НБУ превентивно провів обмін безготівкової валюти на готівку для банків на випадок стрибку готівкового попиту.

«Другий раз за два дні. Регулятор пише, що пропозиція валюти від НБУ в 3 раза перевищила попит банків.

Насправді, попит з обмінок через різницю в курсах, має піти в банки, де курс значно менше. Хоча я досі не можу ідентифікувати що це за попит, й пов'язую його більше з бінансом ніж з внутрішніми коливаннями.

Коли бінанс заблокував вивід крипти, український ринок став також частково на паузу. Дисбаланс накопичувався, а потім акумульований попит за кілька днів обрушився на готівковий ринок обмінок. А обмінки не готові були весь цей об'єм забезпечити", — прокоментував він.