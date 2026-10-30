Гроші з картки списали, а готівки немає: НБУ пояснив, як з'ясувати, що сталося з операцією

Банкомат може списати гроші з картки, але не видати готівку. Для клієнта така ситуація означає не лише втрату доступу до власних коштів, а й необхідність з'ясувати, що сталося з операцією та як повернути гроші. При цьому не всі правила оформлення банківських операцій однаково поширюються на зняття готівки та звичайні карткові перекази. Національний банк України пояснив , які вимоги діють у таких випадках, яку інформацію банк повинен надати клієнту та куди звертатися, якщо виникла суперечка щодо списання коштів.

Куди звертатися, якщо гроші списали, але не видали. Фото: Pexels

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Що робити, якщо банкомат списав гроші, але не видав готівку

Якщо під час зняття готівки банкомат списав кошти з картки, але не видав купюри, клієнту варто насамперед звернутися до банку, який випустив картку. Саме банк-емітент має розглянути звернення щодо спірної операції та з'ясувати обставини її виконання.

У такій ситуації варто:

Перевірити операцію в мобільному банкінгу. З'ясуйте, чи гроші справді списані з рахунку, чи операція має статус очікування.

Зафіксувати обставини. Запишіть дату й час зняття коштів, суму, адресу банкомата та його номер, якщо він зазначений на пристрої.

Звернутися до банку-емітента. Повідомте, що кошти списали, але готівку банкомат не видав. Попросіть зареєструвати звернення та перевірити операцію.

Зберегти підтвердження звернення. Запишіть його номер, щоб надалі відстежувати розгляд питання.

Не варто одразу повторювати зняття тієї самої суми, доки не з'ясуєте статус попередньої операції.

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Чи зобов'язаний банкомат видавати чек після зняття готівки

Окреме роз'яснення Національного банку стосується документів, які клієнт має отримувати після операцій із платіжними картками.

У пункті 19 документа НБУ пояснює, що вимоги пункту 160 Положення № 164 щодо обов'язкових реквізитів квитанції платіжного термінала не поширюються на операції зі зняття готівки з рахунку з використанням платіжної картки.

Це означає, що оформлення таких операцій регулюється іншими нормативними вимогами. Зокрема, застосовується Інструкція про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 25 вересня 2018 року № 103.

Нацбанк також розмежовує операції переказу коштів і операції з готівкою. Вимоги до квитанцій платіжних терміналів стосуються переказів із використанням платіжних інструментів, тоді як зняття готівки має оформлюватися за правилами касової роботи.

Як отримати інформацію про спірну операцію та що має зробити банк

Якщо клієнт не погоджується з проведеною операцією або стверджує, що банкомат не видав списані кошти, він може звернутися до свого банку із заявою про розгляд спірного питання.

У пункті 20 роз'яснення НБУ зазначено, що банк-емітент під час розгляду такої заяви має право отримувати від еквайра інформацію та документи, які підтверджують здійснення операції. Водночас він зобов'язаний невідкладно вжити заходів для отримання всієї інформації про платіжну операцію та надати її клієнту без стягнення плати.

Для цього банк може запитувати в еквайра документи або їхні копії, що стосуються відповідної транзакції.

У роз'ясненні НБУ також наведено перелік даних, які залежно від виду операції можуть допомогти її ідентифікувати. Серед них:

номер рахунку клієнта у форматі IBAN;

фактична дата проведення операції;

сума операції та валюта;

тип платіжної операції;

унікальний номер транзакції (RRN);

код еквайра та ідентифікатор термінала (Terminal ID);

інші ідентифікатори, пов'язані з проведенням операції.

Тож якщо банкомат забрав гроші з рахунку, але так і не видав купюри, з'ясовувати долю коштів потрібно через банк, який випустив картку. Клієнт має право вимагати перевірки операції, а банк зобов'язаний отримати всю необхідну інформацію про транзакцію та безкоштовно надати її за результатами розгляду звернення.

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