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30 жовтня 2026, 12:34

Економіка Франції несподівано скоротилася: експорт обвалився, бізнес відкладає інвестиції

Як пише Bloomberg, економіка Франції за підсумками третього кварталу 2026 року несподівано скоротилася на 0,1% порівняно з попереднім кварталом. Аналітики, навпаки, прогнозували зростання на 0,1%. Після нульової динаміки у квітні — червні французький ВВП знову пішов униз, що посилює побоювання щодо перспектив другої за розміром економіки єврозони.

Як пише Bloomberg, економіка Франції за підсумками третього кварталу 2026 року несподівано скоротилася на 0,1% порівняно з попереднім кварталом.
Економіка Франції показала квартальне падіння
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Основною причиною стало різке погіршення зовнішньої торгівлі: експорт зменшився на 1,7% після зростання на 2,8% у попередньому кварталі. Водночас підприємства продовжили скорочувати інвестиції, зокрема в будівництво та транспортне обладнання. Про це свідчить перша оцінка французького статистичного відомства Insee.

Експорт літаків та іншої техніки потягнув економіку вниз

Найбільший негативний внесок у динаміку ВВП зробила зовнішня торгівля. Якщо у другому кварталі вона додала економіці 0,6 відсоткового пункту, то в третьому відняла стільки ж.

Особливо різко скоротився експорт транспортного обладнання — на 9,1% після зростання на 20,8% у попередньому кварталі. Найбільше просіли поставки в авіаційній галузі. Також зменшився експорт сільськогосподарської продукції — на 7%, а продукції харчової промисловості — на 1,1%.

Імпорт при цьому майже не змінився: він зріс лише на 0,1%. Тобто французькі компанії продали за кордон менше товарів, але закупівлі з-за кордону суттєво не скоротилися. Це погіршило внесок зовнішньої торгівлі у ВВП.

Компанії скорочують інвестиції, але споживання населення зростає

Ще одна проблема — слабка інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу, яке відображає вкладення бізнесу, держави та домогосподарств у будівлі, обладнання й інші довгострокові активи, скоротилося на 0,6%. Це вже другий квартал поспіль із негативною динамікою: у квітні — червні падіння становило 0,5%.

Зокрема, інвестиції в будівництво зменшилися на 0,5%, а вкладення у вироблену промислову продукцію — на 1,9%. Інвестиції в транспортне обладнання обвалилися на 7%.

Водночас споживання домогосподарств стало одним із небагатьох позитивних чинників. Воно зросло на 0,4% проти 0,2% у попередньому кварталі. Французи більше витрачали на транспортні засоби, зокрема електромобілі, а також на електроенергію, послуги та ресторани.

Отже, внутрішній попит поки підтримує економіку, але цього недостатньо, щоб компенсувати слабкість експорту та інвестицій.

Політична нестабільність і борги посилюють тиск на Францію

Економічні проблеми розгортаються на тлі політичної невизначеності. Уряд меншості на чолі із Себастьєном Лекорню має труднощі з просуванням бюджетних рішень через розкол у парламенті. Дискусії навколо скорочення державних витрат і підвищення податків ускладнюють планування для бізнесу та інвесторів.

Додатковим джерелом напруги стали протести проти зростання вартості життя та політики уряду. Соціальні виступи, які починалися зі студентських демонстрацій, переросли в ширше невдоволення економічною ситуацією та державними рішеннями.

Проблеми є і з державними фінансами. Державний борг Франції наближається до 120% ВВП, а бюджетний дефіцит на 2026 рік оцінюється приблизно у 5,4% ВВП — значно вище за встановлений у ЄС орієнтир у 3%. Через побоювання щодо фінансового стану країни інвестори вимагають вищої дохідності за французькими державними облігаціями, що збільшує вартість запозичень.

Уряд намагається скоротити дефіцит у бюджеті на 2027 рік, зокрема завдяки заходам загальним обсягом близько 43 млрд євро. Однак слабше економічне зростання та дорожче фінансування можуть ускладнити виконання цих планів.

Читайте також: Франція за три місяці наростила борг майже на €60 млрд

Прогнози зростання погіршуються

За оцінкою Insee, якщо в останньому кварталі року економіка Франції залишиться на місці, за підсумками всього 2026 року ВВП збільшиться лише на 0,2%.

Міжнародний валютний фонд у жовтні також погіршив прогноз зростання французької економіки на 2026 рік до 0,4% із 0,9%, які очікувалися навесні.

Таким чином, Франція ризикує завершити рік із дуже слабким економічним результатом. Для уряду це означає подвійний виклик: потрібно підтримувати економічну активність і водночас скорочувати бюджетний дефіцит. А слабкий ВВП робить виконання обох завдань складнішим.

Як ми писали: Батьки платитимуть за розбиті вітрини дітей, а учасники протестів — до €10 000: що готують Італія та Франція

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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