Економіка Франції несподівано скоротилася: експорт обвалився, бізнес відкладає інвестиції

Як пише Bloomberg, економіка Франції за підсумками третього кварталу 2026 року несподівано скоротилася на 0,1% порівняно з попереднім кварталом. Аналітики, навпаки, прогнозували зростання на 0,1%. Після нульової динаміки у квітні — червні французький ВВП знову пішов униз, що посилює побоювання щодо перспектив другої за розміром економіки єврозони.

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Основною причиною стало різке погіршення зовнішньої торгівлі: експорт зменшився на 1,7% після зростання на 2,8% у попередньому кварталі. Водночас підприємства продовжили скорочувати інвестиції, зокрема в будівництво та транспортне обладнання. Про це свідчить перша оцінка французького статистичного відомства Insee.

Експорт літаків та іншої техніки потягнув економіку вниз

Найбільший негативний внесок у динаміку ВВП зробила зовнішня торгівля. Якщо у другому кварталі вона додала економіці 0,6 відсоткового пункту, то в третьому відняла стільки ж.

Особливо різко скоротився експорт транспортного обладнання — на 9,1% після зростання на 20,8% у попередньому кварталі. Найбільше просіли поставки в авіаційній галузі. Також зменшився експорт сільськогосподарської продукції — на 7%, а продукції харчової промисловості — на 1,1%.

Імпорт при цьому майже не змінився: він зріс лише на 0,1%. Тобто французькі компанії продали за кордон менше товарів, але закупівлі з-за кордону суттєво не скоротилися. Це погіршило внесок зовнішньої торгівлі у ВВП.

Компанії скорочують інвестиції, але споживання населення зростає

Ще одна проблема — слабка інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу, яке відображає вкладення бізнесу, держави та домогосподарств у будівлі, обладнання й інші довгострокові активи, скоротилося на 0,6%. Це вже другий квартал поспіль із негативною динамікою: у квітні — червні падіння становило 0,5%.

Зокрема, інвестиції в будівництво зменшилися на 0,5%, а вкладення у вироблену промислову продукцію — на 1,9%. Інвестиції в транспортне обладнання обвалилися на 7%.

Водночас споживання домогосподарств стало одним із небагатьох позитивних чинників. Воно зросло на 0,4% проти 0,2% у попередньому кварталі. Французи більше витрачали на транспортні засоби, зокрема електромобілі, а також на електроенергію, послуги та ресторани.

Отже, внутрішній попит поки підтримує економіку, але цього недостатньо, щоб компенсувати слабкість експорту та інвестицій.

Політична нестабільність і борги посилюють тиск на Францію

Економічні проблеми розгортаються на тлі політичної невизначеності. Уряд меншості на чолі із Себастьєном Лекорню має труднощі з просуванням бюджетних рішень через розкол у парламенті. Дискусії навколо скорочення державних витрат і підвищення податків ускладнюють планування для бізнесу та інвесторів.

Додатковим джерелом напруги стали протести проти зростання вартості життя та політики уряду. Соціальні виступи, які починалися зі студентських демонстрацій, переросли в ширше невдоволення економічною ситуацією та державними рішеннями.

Проблеми є і з державними фінансами. Державний борг Франції наближається до 120% ВВП, а бюджетний дефіцит на 2026 рік оцінюється приблизно у 5,4% ВВП — значно вище за встановлений у ЄС орієнтир у 3%. Через побоювання щодо фінансового стану країни інвестори вимагають вищої дохідності за французькими державними облігаціями, що збільшує вартість запозичень.

Уряд намагається скоротити дефіцит у бюджеті на 2027 рік, зокрема завдяки заходам загальним обсягом близько 43 млрд євро. Однак слабше економічне зростання та дорожче фінансування можуть ускладнити виконання цих планів.

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Прогнози зростання погіршуються

За оцінкою Insee, якщо в останньому кварталі року економіка Франції залишиться на місці, за підсумками всього 2026 року ВВП збільшиться лише на 0,2%.

Міжнародний валютний фонд у жовтні також погіршив прогноз зростання французької економіки на 2026 рік до 0,4% із 0,9%, які очікувалися навесні.

Таким чином, Франція ризикує завершити рік із дуже слабким економічним результатом. Для уряду це означає подвійний виклик: потрібно підтримувати економічну активність і водночас скорочувати бюджетний дефіцит. А слабкий ВВП робить виконання обох завдань складнішим.

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