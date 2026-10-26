$4,46 млрд за вісім місяців: хто найбільше купує українські ІТ-послуги

Українська ІТ-галузь принесла країні $4,46 млрд за перші вісім місяців 2026 року. Це 12,5% загального експорту товарів і послуг України — приблизно кожен восьмий долар експортного виторгу. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. ІТ залишається найбільшим напрямом експорту послуг і забезпечує сотні тисяч робочих місць.

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Скільки заробляє українське ІТ

Обсяг українського ІТ-ринку оцінюють у $7,85 млрд. За підсумками 2025 року галузь забезпечила 3,2% ВВП України, а ІТ-компанії сплатили 50,5 млрд грн податків.

За січень-серпень 2026 року експорт комп’ютерних послуг приніс $4,46 млрд. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас результат поки на 9% нижчий за показник за вісім місяців рекордного 2022 року.

Загалом за цей період Україна експортувала товарів і послуг на $35,8 млрд. Комп’ютерні послуги забезпечили близько 42% експорту послуг і посіли друге місце за обсягом серед усіх експортних напрямів — після товарів.

Хто найбільше купує українські ІТ-послуги

Найбільшим ринком для українських комп’ютерних послуг у першому півріччі 2026 року стали США. На них припало $1,234 млрд.

До п’ятірки найбільших імпортерів також увійшли:

Мальта — $280 млн;

Велика Британія — $267 млн;

Кіпр — $250 млн;

Швейцарія — $124 млн.

Скільки робочих місць створює галузь

За оцінкою Мінцифри, ІТ-сектор забезпечує понад 800 тис. прямих і непрямих робочих місць. Його вплив виходить за межі технологічних компаній: кожна гривня доданої вартості, створена в ІТ, генерує ще 1,09 грн у суміжних галузях.

За даними відомства, один ІТ-фахівець опосередковано забезпечує ще 2,29 робочого місця в інших сферах. Загальний економічний мультиплікатор галузі становить 3,75.

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Дія.City об'єднує понад 4 700 компаній

У спеціальному правовому та податковому просторі Дія.City зареєстровано понад 4 700 технологічних компаній і працюють понад 218 тис. ІТ-фахівців. За оцінкою Мінцифри, резиденти представляють понад 80% технологічного сектору України. Серед них — MacPaw, Ajax Systems, SoftServe, Intellias, Nokia, Visa та Rakuten Viber.

За весь час роботи Дія.City його резиденти сплатили понад 109 млрд грн податків. Із цієї суми 43,9 млрд грн припало на перші дев’ять місяців 2026 року.

Окремо розвивається напрям оборонних технологій: у Дія.City працюють близько 500 компаній, що створюють рішення для оборони. За останні півтора року найбільші defense tech-резиденти залучили понад $200 млн інвестицій.

Крім того, серед резидентів простору — понад 11 компаній-«єдинорогів», тобто технологічних бізнесів, оцінених щонайменше в $1 млрд.

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