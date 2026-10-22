Кожен четвертий українець продовжує працювати навіть під час червоного рівня загрози

Навіть під час червоного рівня повітряної тривоги, який оголошують у разі ракетної або балістичної загрози, 26% опитаних українців продовжують працювати. Водночас лише 20% одразу йдуть в укриття. Про це свідчать результати опитування користувачів платформи OLX Робота.

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Для значної частини працівників повітряні тривоги безпосередньо впливають на робочий процес. 53% респондентів мають стаціонарне місце роботи — офіс, магазин чи виробництво, ще 9% працюють у гібридному форматі.

Третина майже щодня перериває роботу через тривоги

Близько 30% опитаних щодня або майже щодня змушені переривати роботу чи змінювати місце через повітряну тривогу.

Ще 9% роблять це кілька разів на тиждень, 13% — кілька разів на місяць. Для 11% тривога впливає на роботу рідше одного разу на місяць, а 37% заявили, що майже ніколи не переривають через неї робочий процес.

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За даними «Києва Цифрового», лише у вересні 2026 року повітряна тривога у столиці тривала понад 242 години, з яких 85 годин припали на денний час.

Як українці поводяться під час червоної тривоги

Після запровадження двох рівнів повітряної тривоги 79% опитаних заявили, що розуміють різницю між жовтим і червоним рівнями. Ще 19% чули про них, але не до кінця розуміють відмінності, а 2% про таку систему не знають.

За червоного рівня поведінка працівників змінюється: 20% одразу йдуть в укриття, ще 20% переходять у безпечніше місце в будівлі, але не в укриття.

Водночас 26% продовжують працювати, а ще 25% діють залежно від конкретної ситуації. 4% йдуть в укриття лише тоді, коли вважають загрозу серйозною, а 5% орієнтуються на рішення керівника.

Для порівняння, за жовтого рівня одразу в укриття йдуть лише 7% респондентів, а 35% продовжують роботу.

Чому працівники не йдуть в укриття

Найчастіше респонденти пояснюють це тим, що не вважають за необхідне щоразу спускатися в укриття — так відповіли 38%.

Ще 37% зазначили, що укриття розташоване далеко або до нього складно дістатися, а 20% назвали його незручним чи погано облаштованим.

Для 19% причиною є небажання переривати робочий процес. Водночас 13% повідомили, що роботодавець очікує продовження роботи навіть під час тривоги, а 11% не можуть залишити робоче місце через специфіку своїх обов'язків.

Частина працівників змушена залишатися на роботі

Для 17% опитаних ситуація, коли вони продовжують працювати попри бажання піти в укриття, є регулярною. Ще 11% стикалися з цим кілька разів.

Водночас 53% заявили, що їм не доводилося працювати всупереч власному бажанню перейти в безпечне місце.

В OLX Робота зазначають, що поведінка працівників під час повітряної тривоги залежить не лише від оцінки рівня небезпеки, а й від доступності укриттів та організації роботи.