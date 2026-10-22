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22 жовтня 2026, 9:25

Львівщина випередила Київ за реєстраціями електромобілів: які моделі купують українці

У січні-вересні 2026 року український автопарк поповнився 27 954 електромобілями (BEV). Найбільше таких авто зареєстрували у Львівській області, Києві та Київській області. Про це повідомляє «Укравтопром».

У січні-вересні 2026 року український автопарк поповнився 27 954 електромобілями (BEV).
Львів випередив Київ за реєстраціями електромобілів
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Лідером стала Львівщина, де за дев’ять місяців зареєстрували 4269 електромобілів. Майже всі вони — вживані авто, ввезені з-за кордону: їхня частка становила 94%.

До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю реєстрацій також увійшли:

  • Київ — 2689 електромобілів, з яких 61% були вживаними;

  • Київська область — 2173 авто, частка вживаних становила 76%;

  • Дніпропетровська область — 1871 авто, 79% — вживані;

  • Волинська область — 1784 авто, 97% — вживані.


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Які електромобілі стали найпопулярнішими

У сегменті нових електромобілів лідерство розподілилося між двома моделями китайського виробництва. BYD Sea Lion 06 EV найчастіше обирали в Києві, Львівській та Київській областях. Натомість у Дніпропетровській області та на Волині найпопулярнішим новим електромобілем став BYD Leopard 3.

Серед вживаних електрокарів, імпортованих з-за кордону, переваги покупців залежали від регіону. У Києві, Київській та Дніпропетровській областях найчастіше реєстрували Tesla Model Y. На Львівщині лідером стала Tesla Model 3, а на Волині — Nissan Leaf.

Як ми писали: Продажі нових авто впали на 29%: названо найпопулярніші марки вересня

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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