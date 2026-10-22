Львівщина випередила Київ за реєстраціями електромобілів: які моделі купують українці

У січні-вересні 2026 року український автопарк поповнився 27 954 електромобілями (BEV). Найбільше таких авто зареєстрували у Львівській області, Києві та Київській області. Про це повідомляє «Укравтопром».

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідером стала Львівщина, де за дев’ять місяців зареєстрували 4269 електромобілів. Майже всі вони — вживані авто, ввезені з-за кордону: їхня частка становила 94%.

До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю реєстрацій також увійшли:

Київ — 2689 електромобілів, з яких 61% були вживаними;

Київська область — 2173 авто, частка вживаних становила 76%;

Дніпропетровська область — 1871 авто, 79% — вживані;

Волинська область — 1784 авто, 97% — вживані.



Читайте також: Китай поставив рекордну мету для автопрому: 70% електромобілів до 2030 року

Які електромобілі стали найпопулярнішими

У сегменті нових електромобілів лідерство розподілилося між двома моделями китайського виробництва. BYD Sea Lion 06 EV найчастіше обирали в Києві, Львівській та Київській областях. Натомість у Дніпропетровській області та на Волині найпопулярнішим новим електромобілем став BYD Leopard 3.

Серед вживаних електрокарів, імпортованих з-за кордону, переваги покупців залежали від регіону. У Києві, Київській та Дніпропетровській областях найчастіше реєстрували Tesla Model Y. На Львівщині лідером стала Tesla Model 3, а на Волині — Nissan Leaf.

Як ми писали: Продажі нових авто впали на 29%: названо найпопулярніші марки вересня

673="216″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="216″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255);">