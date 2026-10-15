Україні потрібно залучити понад $52 млрд зовнішнього бюджетного фінансування на 2027 рік. Із цієї суми майже $20 млрд уже мають визначені джерела покриття, але ще понад $32,6 млрд, або €30 млрд, необхідно знайти. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після переговорів із представниками Світового банку, МВФ, ЄС та країн G7 під час щорічних зборів міжнародних фінансових установ у Бангкоку.
Майже 44% ВВП — на оборону та безпеку: скільки грошей Україні потрібно на наступний рік
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На що Україні потрібні понад $52 млрд
Зовнішнє бюджетне фінансування — це кошти, які Україна отримує від міжнародних партнерів, щоб покрити потреби державного бюджету. В умовах війни власних податкових надходжень недостатньо, щоб одночасно фінансувати оборону, виконувати соціальні зобов’язання та забезпечувати роботу державних установ.
На 2027 рік потреба в такій підтримці перевищує $52 млрд. За словами прем'єра, майже $20 млрд уже визначено в межах домовленостей із Європейським Союзом, МВФ та Японією. Ще понад $32,6 млрд потрібно залучити.
Ці гроші необхідні для кількох основних напрямів:
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Оборона та безпека. Фінансування потреб Сил оборони й сектору безпеки залишається одним із головних пріоритетів держави.
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Соціальні виплати. Кошти потрібні для своєчасної виплати пенсій та виконання інших зобов’язань перед громадянами.
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Медицина. Державне фінансування має забезпечувати безперервну роботу лікарень та медичних установ.
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Економіка. Підтримка роботи бізнесу й підприємств важлива для збереження робочих місць і податкових надходжень.
Отже, йдеться не про одну окрему програму допомоги, а про загальну потребу державного бюджету у фінансуванні на наступний рік.
Видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП
За словами Корецького, у 2027 році бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% валового внутрішнього продукту України. Це означає, що на ці напрями припадатиме майже половина вартості всіх товарів і послуг, вироблених в економіці країни за рік.
Водночас потреби військових не обмежуються видатками державного бюджету. Додаткова, позабюджетна потреба Сил оборони на 2027 рік оцінюється в $45 млрд, або €40 млрд.
Ці суми важливо розрізняти: понад $52 млрд — це потреба у зовнішньому фінансуванні державного бюджету, тоді як $45 млрд — окрема оцінка позабюджетних потреб Сил оборони. Їх не слід механічно додавати до бюджетного дефіциту без уточнення структури фінансування.
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Через російські удари бюджет недоотримає близько $1,5 млрд податків
Потребу в міжнародній допомозі посилюють наслідки російських атак на енергетику, критичну інфраструктуру та виробничі підприємства.
Корецький заявив, що через руйнування й зупинення роботи бізнесу податкові надходження до кінця 2026 року можуть бути приблизно на $1,5 млрд меншими за прогнозовані.
Це означає, що держава одночасно стикається з додатковими витратами на захист і відновлення та з ризиком недоотримати частину коштів, на які розраховувала під час планування бюджету.
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