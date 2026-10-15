Майже 44% ВВП — на оборону та безпеку: скільки грошей Україні потрібно на наступний рік

Україні потрібно залучити понад $52 млрд зовнішнього бюджетного фінансування на 2027 рік. Із цієї суми майже $20 млрд уже мають визначені джерела покриття, але ще понад $32,6 млрд, або €30 млрд, необхідно знайти. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після переговорів із представниками Світового банку, МВФ, ЄС та країн G7 під час щорічних зборів міжнародних фінансових установ у Бангкоку.

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На що Україні потрібні понад $52 млрд

Зовнішнє бюджетне фінансування — це кошти, які Україна отримує від міжнародних партнерів, щоб покрити потреби державного бюджету. В умовах війни власних податкових надходжень недостатньо, щоб одночасно фінансувати оборону, виконувати соціальні зобов’язання та забезпечувати роботу державних установ.

На 2027 рік потреба в такій підтримці перевищує $52 млрд. За словами прем'єра, майже $20 млрд уже визначено в межах домовленостей із Європейським Союзом, МВФ та Японією. Ще понад $32,6 млрд потрібно залучити.

Ці гроші необхідні для кількох основних напрямів:

Оборона та безпека. Фінансування потреб Сил оборони й сектору безпеки залишається одним із головних пріоритетів держави.

Соціальні виплати. Кошти потрібні для своєчасної виплати пенсій та виконання інших зобов’язань перед громадянами.

Медицина. Державне фінансування має забезпечувати безперервну роботу лікарень та медичних установ.

Економіка. Підтримка роботи бізнесу й підприємств важлива для збереження робочих місць і податкових надходжень.

Отже, йдеться не про одну окрему програму допомоги, а про загальну потребу державного бюджету у фінансуванні на наступний рік.

Видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП

За словами Корецького, у 2027 році бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% валового внутрішнього продукту України. Це означає, що на ці напрями припадатиме майже половина вартості всіх товарів і послуг, вироблених в економіці країни за рік.

Водночас потреби військових не обмежуються видатками державного бюджету. Додаткова, позабюджетна потреба Сил оборони на 2027 рік оцінюється в $45 млрд, або €40 млрд.

Ці суми важливо розрізняти: понад $52 млрд — це потреба у зовнішньому фінансуванні державного бюджету, тоді як $45 млрд — окрема оцінка позабюджетних потреб Сил оборони. Їх не слід механічно додавати до бюджетного дефіциту без уточнення структури фінансування.

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Через російські удари бюджет недоотримає близько $1,5 млрд податків

Потребу в міжнародній допомозі посилюють наслідки російських атак на енергетику, критичну інфраструктуру та виробничі підприємства.

Корецький заявив, що через руйнування й зупинення роботи бізнесу податкові надходження до кінця 2026 року можуть бути приблизно на $1,5 млрд меншими за прогнозовані.

Це означає, що держава одночасно стикається з додатковими витратами на захист і відновлення та з ризиком недоотримати частину коштів, на які розраховувала під час планування бюджету.

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