Мінфін продав облігації на 2,03 млрд грн: дохідність сягнула 16,45%

Міністерство фінансів України 20 жовтня залучило до державного бюджету 2,03 млрд грн за результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

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Що запропонували інвестору

Облігації в гривні строком обігу 1 рік зі ставкою 15,09% річних забезпечили надходження 1,012 млрд гривень.

Облігації в гривні строком обігу 2,4 року з дохідністю 16,45% річних залучили до бюджету 1,010 млрд гривень.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 351,37 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,36 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Нагадаємо

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.