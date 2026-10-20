ПриватБанк знову виставив на продаж «Дніпро-Арену»: скільки коштує стадіон

ПриватБанк повторно виставив на продаж стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу в Дніпрі. Стартова ціна лота — 111,3 млн грн. До комплексу входять футбольний стадіон на 31 003 глядачів, сім відкритих і одне крите футбольне поле, басейн, тренажерний зал та медико-відновлювальний центр. Попередній аукціон, запланований на 15 жовтня, не відбувся через відсутність пропозицій. Нові торги мають пройти 27 жовтня 2026 року.

«Дніпро-Арену» та футбольну базу виставили на торги за 111 млн грн. ФОТО: privatbank.ua

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До лота № 1471 у системі «Прозорро.Продажі» увійшли два об'єкти: «Дніпро-Арена» на вулиці Херсонській, 7, та навчально-тренувальна база у провулку Михайла Дідевича, 12 і 14. За умовами аукціону, охочим придбати майно потрібно внести гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової вартості — 5,56 млн грн.

«Дніпро-Арена» — футбольний стадіон, реконструйований і відкритий у 2008 році. Його поле обладнане системами підігріву та автоматичного поливу, а також освітленням для проведення вечірніх матчів.

Тренувальна база розташована в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ. Її збудували у 1971 році, а у 2010-му реконструювали.

Окрім футбольних полів, комплекс має котеджне містечко, два офісно-житлові корпуси, басейн, тренажерний зал і медико-відновлювальний центр.

Продаж відбувається в межах стратегії управління проблемними та непрофільними активами ПриватБанку, затвердженої наглядовою радою. За даними банку, кошти від реалізації майна мають поповнити його фінансовий результат, а отже, сприяти надходженню податків і дивідендів до державного бюджету.

До участі в торгах не допустять потенційних покупців, які перебувають під санкціями, пов’язані з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, мають корупційні правопорушення або причетні до фінансування тероризму чи відмивання коштів. Обмеження також стосуються компаній з офшорних зон із непрозорою структурою власності та осіб, пов’язаних з олігархами або колишніми керівниками й власниками банку.

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