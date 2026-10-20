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20 жовтня 2026, 18:20

Перевезення зерна з дунайських портів ускладнилося: судновласники наполягають на вищих ставках

Атаки на торгові судна в Чорному морі та зупинки Сулінського каналу через негоду ускладнюють перевезення зерна з українських дунайських портів. На тлі перебоїв із навігацією судновласники вимагають вищих ставок фрахту, однак вартість перевезення кукурудзи до Єгипту поки залишається незмінною — близько $100 за тонну. Про це повідомляє ASAP Agri.

Атаки на торгові судна в Чорному морі та зупинки Сулінського каналу через негоду ускладнюють перевезення зерна з українських дунайських портів.
Через безпекові ризики й нестабільну навігацію судновласники наполягають на вищій оплаті перевезень. ФОТО: Pexels
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Перевезення зерна з українських дунайських портів ускладнюють атаки на торгові судна в Чорному морі та зупинки Сулінського каналу через негоду. Нових угод на ринку фрахту небагато, а судновласники наполягають на вищій оплаті перевезень.

Через перебої в роботі каналу та безпекові ризики перевізникам складніше планувати рейси. Укладання нових угод сповільнилося, тому визначити поточний рівень ставок фрахту непросто. Водночас судновласники, готові заходити в українські дунайські порти, не поспішають знижувати ціни.

Проблеми є і з перевезеннями баржами. У районі 280-го кілометра Дунаю досі діють обмеження осадки. Хоча навігацію на цій ділянці вже відновили, баржі поки не можуть завантажуватися повністю.

Через це доступних для перевезень барж бракує, що дає судновласникам більше можливостей відстоювати свої ставки під час переговорів із вантажовідправниками.

Втім, на окремих маршрутах ціни поки не змінилися. За оцінками фрахтового відділу Atria Brokers, перевезення 6 тис. тонн кукурудзи з українських дунайських портів до Єгипту коштує близько $100 за тонну. За останній тиждень ставка залишилася на тому самому рівні.

Нагадаємо

Польща обмежила можливість тимчасово зберігати українське зерно, що прямує транзитом до інших країн: митниця заборонила використовувати для цього митні склади та силоси. Обмеження запровадили усно, без письмового рішення чи нормативного акта, що викликало занепокоєння Української зернової асоціації, яка звернулася до профільного міністерства України.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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