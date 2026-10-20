Кабмін на 30% підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби

Кабінет Міністрів постановою № 1259 від 15 жовтня 2026 року підвищив плату за виготовлення акцизних марок.

Марка для алкогольних напоїв тепер коштуватиме 0,46044 грн замість 0,3537 грн. Її вартість зросла на 30,2%.

Для тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) і рідин для електронних сигарет тариф підвищили з 0,1643 грн до 0,2144 грн за марку. Це на 30,5% більше.

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Зміни почнуть діяти з дня офіційного опублікування постанови. Перехідного періоду не передбачено.

Підвищення вплине на витрати компаній, які замовляють акцизні марки у великих обсягах. Наприклад, імпортер, який купує мільйон марок для алкогольних напоїв на рік, платитиме на 106,7 тис. грн більше. Для виробника тютюнових виробів, який замовляє 100 млн марок, додаткові витрати перевищать 5 млн грн на рік.

Інші правила залишаються незмінними. Порядок замовлення марок, вимоги до їхнього зразка та реквізитів не переглядали. Не повертатимуть і кошти за марки, які замовили, але не отримали.