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20 жовтня 2026, 14:50

Кабмін на 30% підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби

Кабінет Міністрів переглянув вартість виготовлення акцизних марок для алкогольних і тютюнових виробів, а також рідин для електронних сигарет. Нові тарифи передбачають підвищення приблизно на 30% і застосовуватимуться з дня офіційного опублікування постанови — без перехідного періоду.

Кабінет Міністрів переглянув вартість виготовлення акцизних марок для алкогольних і тютюнових виробів, а також рідин для електронних сигарет.
В Україні подорожчали акцизні марки на алкоголь, сигарети та рідини для електронних сигарет. ФОТО: Pexels
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Кабінет Міністрів постановою № 1259 від 15 жовтня 2026 року підвищив плату за виготовлення акцизних марок.

Марка для алкогольних напоїв тепер коштуватиме 0,46044 грн замість 0,3537 грн. Її вартість зросла на 30,2%.

Для тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) і рідин для електронних сигарет тариф підвищили з 0,1643 грн до 0,2144 грн за марку. Це на 30,5% більше.

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Зміни почнуть діяти з дня офіційного опублікування постанови. Перехідного періоду не передбачено.

Підвищення вплине на витрати компаній, які замовляють акцизні марки у великих обсягах. Наприклад, імпортер, який купує мільйон марок для алкогольних напоїв на рік, платитиме на 106,7 тис. грн більше. Для виробника тютюнових виробів, який замовляє 100 млн марок, додаткові витрати перевищать 5 млн грн на рік.

Інші правила залишаються незмінними. Порядок замовлення марок, вимоги до їхнього зразка та реквізитів не переглядали. Не повертатимуть і кошти за марки, які замовили, але не отримали.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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