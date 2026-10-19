Найбільша економіка Південно-Східної Азії ризикує втратити мільярди: чому MSCI хоче змінити статус Індонезії

Індонезія ризикує втратити статус ринку, що розвивається, у класифікації MSCI — одного з найбільших світових провайдерів фондових індексів. Причина — недостатня прозорість фондового ринку, підозри в узгоджених маніпуляціях торгами та відсутність переконливих результатів реформ. Про це повідомляє Reuters.

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Чому MSCI хоче змінити статус Індонезії

MSCI ще в січні заморозила частину змін у своїх індексах, пов’язаних з індонезійськими акціями, через занепокоєння інвесторів. Йшлося насамперед про те, що структура власності компаній недостатньо прозора, а дані не завжди дають змогу достовірно визначити, яка частина акцій справді доступна для вільного обігу.

Додаткове занепокоєння викликали підозри в координованій торгівлі, яка може спотворювати ринкові ціни. Попри оголошені владою реформи, MSCI вважає, що прогрес недостатній, а ефективність контролю та застосування санкцій залишається під питанням.

Індонезійська влада, зокрема, пообіцяла розширити розкриття інформації про акціонерів, посилити контроль за концентрацією власності та поступово запровадити мінімальну частку акцій у вільному обігу на рівні 15%. Однак для MSCI важливі не лише оголошені плани, а й докази того, що зміни послідовно працюють на практиці.

Тому MSCI розпочала консультації щодо переведення Індонезії до категорії Standalone Market. Остаточне рішення очікується не пізніше 30 червня 2027 року.

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Чому це дорого коштуватиме країні

Індонезія — найбільша економіка Південно-Східної Азії, тому можливе виключення її акцій із глобальних індексів стане серйозним сигналом для міжнародних інвесторів.

Фонди, які автоматично формують портфелі відповідно до індексів MSCI, можуть бути змушені продати індонезійські акції після зміни їхнього статусу. Інші інвестори також можуть скоротити вкладення через зростання ризиків.

За оцінкою UBS, яку наводить Reuters, переведення Індонезії до категорії Standalone Market може спричинити відтік близько $4 млрд від пасивних фондів. Додатковий відтік від активних інвесторів може сягнути $15 млрд.

Ринок уже відреагував на оголошення MSCI: 16 жовтня основний фондовий індекс Індонезії впав на 11,57% — це найбільше одноденне падіння з 1998 року. За оцінкою Reuters, за день ринкова капіталізація скоротилася приблизно на $65 млрд.

Отже, йдеться не просто про зміну формальної категорії. Втрата статусу ринку, що розвивається, може обмежити доступ Індонезії до міжнародного інвестиційного капіталу, підвищити тиск на її фондовий ринок і змусити владу прискорити реформи. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене, і країна має час довести, що здатна забезпечити прозорість торгів та належний захист інвесторів.

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