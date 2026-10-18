Сенс Банк та Укргазбанк готують до продажу: уряд створив спеціальну комісію

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Нова комісія визначатиме порядок конкурсів і допускатиме учасників. Також вона погоджуватиме стартову ціну з урахуванням рекомендацій радника, переможців та ціну продажу. Відповідні рішення подаватимуть на затвердження Кабміну.

До роботи комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.

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За словами прем'єра, завдання — забезпечити прозорий і конкурентний продаж державних часток.​

Нагадаємо

Підготовка до продажу цих двох банків розпочалася ще навесні 2024 року. І, схоже, процес нарешті буде доведений до логічного фіналу

Ще у травні 2026 Мінфін повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що приватизація державного Сенс Банку має відбутися у 2026 році і жодних зволікань у цьому процесі бути не повинно.

Глава держави також заявив, що банківська сфера в цілому потребує лібералізації та розширення підприємницьких можливостей.