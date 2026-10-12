Голосовий ШІ: мільярди вкладено, а «моменту ChatGPT» немає. Чого бракує

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 жовтня 2026, 14:50

Голосовий ШІ: мільярди вкладено, а «моменту ChatGPT» немає. Чого бракує

Голосові асистенти звучать дедалі людянішими, а інвестиції в галузь вимірюються мільярдами доларів. Проте, на думку керівників провідних компаній галузі, справжнього прориву ще не сталося: ШІ-співрозмовники досі помиляються, не вловлюють контекст і не завжди звучать переконливо. Про це йдеться у матеріалі TechCrunch.

Голосові асистенти звучать дедалі людянішими, а інвестиції в галузь вимірюються мільярдами доларів.
У голосовий ШІ вкладають мільярди доларів, втім, «момент ChatGPT», на думку керівників галузі, ще попереду.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інвестори вкладають гроші в різні напрямки голосового штучного інтелекту — від розробки моделей до автоматизації служб підтримки, запису зустрічей і голосового введення тексту. Нові інструменти з'являються щотижня, а розробники обіцяють спілкування, яке майже не відрізняється від людського. Однак технічні можливості ще не гарантують, що такі системи зможуть повноцінно замінити людину в розмові.

Чому голосові асистенти не завжди розуміють людей

Технічний директор PolyAI Шон Вен вважає, що голосовому ШІ поки бракує швидкості обробки інформації для природного діалогу. Сучасні моделі вже можуть слухати співрозмовника й відповідати одночасно, але мають швидше знаходити потрібні відповіді.

«Ми досягли етапу створення моделей, які можуть говорити й слухати одночасно. Наступний виклик — зробити процес міркування дуже швидким, щоб моделі могли швидко знаходити відповіді, а розмова звучала природно», — сказав Вен під час виступу на конференції HumanX минулого місяця.

Для голосових помічників у службах підтримки важливо не просто відповідати на запитання, а й справді допомагати клієнтам розв'язувати проблеми. Шон Вен вважає, що коли ШІ навчиться давати швидкі й точні відповіді, люди більше довірятимуть йому та частіше обходитимуться без допомоги оператора.

Та самого лише природного голосу недостатньо. За словами директора з маркетингу сервісу для запису зустрічей Otter Алекса Гея, ШІ має розуміти, хто говорить, чого хоче співрозмовник і який контекст стоїть за його словами.

Otter працює над цифровими двійниками, які могли б представляти людей на зустрічах. Щоб такі інструменти були корисними, вони мають передавати не лише зміст сказаного, а й емоції співрозмовників. Інакше, зазначає Гей, цифровий двійник залишиться звичайним чат-ботом, який може відповідати на запитання, але не здатен підтримати повноцінну дискусію.

Читайте також: Nvidia хоче посилити позиції у сфері ШІ: компанія веде переговори про купівлю Reflection AI

Помилки в розшифруванні підривають довіру

Голосові помічники не завжди правильно розуміють користувачів, а сервіси для запису зустрічей можуть помилятися в транскрипціях і підсумках розмов.

Вен пояснює, що моделі автоматичного розпізнавання мовлення (ASR) іноді пропускають важливі слова, через що система втрачає частину контексту.

Гей також вважає точність транскрибування одним із ключових завдань для розробників. Помилки в початковій розшифровці впливають на всі наступні операції — від підготовки підсумків зустрічі до формування завдань за її результатами.

Якщо система неправильно розпізнала сказане, подальші дії можуть ґрунтуватися на хибній інформації. За словами Гея, це підриває довіру користувачів до платформи. Він також зазначив, що голосовим моделям потрібно краще працювати з мовами.

Коли ШІ записує розмову, користувачі мають про це знати

Ще одна проблема — прозорість роботи голосових інструментів. Користувачів потрібно попереджати, якщо їхню розмову записують або якщо вони спілкуються зі штучним інтелектом.

Otter прагне підвищити довіру між учасниками зустрічей. Зокрема, компанія розглядає можливість повідомляти всіх учасників чату про запис розмови навіть тоді, коли бот безпосередньо не бере в ній участі.

Вен також наголошує, що під час дзвінків до корпоративних служб підтримки клієнтам важливо повідомляти про спілкування з ШІ.

Отже, для голосового прориву ШІ потрібно не лише реалістично звучати. Він має швидко відповідати, точно розпізнавати мовлення, розуміти контекст і не приховувати від користувачів, коли працює замість людини. Саме ці завдання, за словами представників PolyAI та Otter, залишаються ключовими для розвитку технології.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами