Гетманцев попередив про нову схему з SIM-картками та банківськими рахунками

Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев попередив українців про небезпеку SIM-свопінгу — шахрайської підміни або перевипуску SIM-картки, яка може дати зловмисникам доступ до дзвінків та SMS, зокрема кодів підтвердження. У результаті шахраї можуть спробувати отримати несанкціонований доступ до банківських рахунків або оформити кредит на чуже ім'я.

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Чим небезпечні старі номери

За словами Гетманцева, ризик існує і тоді, коли людина тривалий час не користується номером телефону. Згодом оператор може передати такий номер іншому абоненту.

«Якщо старий номер залишився прив’язаним до банківських застосунків, електронної пошти або інших сервісів, новий власник номера потенційно може використати його для спроби відновлення доступу до облікових записів», — пише він.

Як захистити номер і гроші

Для зменшення ризиків рекомендується зареєструвати номер на своє ім'я та уточнити в мобільного оператора, які способи захисту від несанкціонованого перевипуску SIM-картки він пропонує.

Також не варто нікому передавати паролі та одноразові коди підтвердження, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку.

Якщо ви більше не користуєтеся номером, його потрібно заздалегідь змінити в банківських та інших важливих сервісах.

Особливу увагу варто звернути на раптове зникнення мобільного зв’язку без очевидної причини. У такій ситуації рекомендується одразу звернутися до оператора, а за підозри на шахрайство — також повідомити банк і вжити заходів для захисту рахунків.