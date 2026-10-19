Голова Податкового комітету
Гетманцев попередив про нову схему з SIM-картками та банківськими рахунками
Голова Податкового комітету
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Чим небезпечні старі номери
За словами Гетманцева, ризик існує і тоді, коли людина тривалий час не користується номером телефону. Згодом оператор може передати такий номер іншому абоненту.
«Якщо старий номер залишився прив’язаним до банківських застосунків, електронної пошти або інших сервісів, новий власник номера потенційно може використати його для спроби відновлення доступу до облікових записів», — пише він.
Як захистити номер і гроші
Для зменшення ризиків рекомендується зареєструвати номер на своє ім'я та уточнити в мобільного оператора, які способи захисту від несанкціонованого перевипуску SIM-картки він пропонує.
Також не варто нікому передавати паролі та одноразові коди підтвердження, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку.
Якщо ви більше не користуєтеся номером, його потрібно заздалегідь змінити в банківських та інших важливих сервісах.
Особливу увагу варто звернути на раптове зникнення мобільного зв’язку без очевидної причини. У такій ситуації рекомендується одразу звернутися до оператора, а за підозри на шахрайство — також повідомити банк і вжити заходів для захисту рахунків.
Коментарі - 1
можно у всех основных мобильных операторов с помощью специальных
комбинаций USSD-команд либо в мобильном приложении.
Киевстар
Заблокировать: наберите комбинацию *245*1#.
Проверить статус: введите *245*3#.
Альтернатива: воспользуйтесь приложением «Мій Київстар»
или позвоните по номеру 0 800 300 466
Vodafone
Заблокировать: обратитесь к оператору и попросите
подключить услугу «Ограничение удаленной замены SIM-карты».
Альтернатива: управление доступно через приложение «My Vodafone»
lifecell
Заблокировать: позвоните по номеру 5433 и попросите установить
запрет на дистанционный перевыпуск обычной SIM-карты или eSIM.
Альтернатива: зарегистрируйте номер на свои паспортные данные.